高雄響應世界地球日 4/25推MeNGo綠能新生活活動

高雄響應世界地球日，市府推MeNGo綠能新生活活動。（高市交通局提供）

高雄市響應4月22日世界地球日，並落實交通減碳的綠色承諾，交通局將於4月25日週六14時，在鼓山輪渡站的行人候船室（新濱町海洋廚房旁）舉辦「MeNGo綠能新生活」活動，參加者將可領取7-11超商100元商品卡及MeNGo專屬造型棉花糖1份，只限量300份。

交通局表示，422世界地球日是全球最大的環境保護倡議日，超過190個國家參與，MeNGo作為綠色交通平台，希望透過具體的任務挑戰串聯線上與線下社群，讓減碳不再只是口號，並透過低碳步行與搭乘公共運輸的互動體驗任務，鼓勵民眾從日常生活中實踐減碳行動，一起為環境永續盡一份心力。

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活動將於4月25日週六14時開始，鼓勵參加民眾多加利用公共運輸前往活動會場，不僅可節省尋找停車位的時間，也能符合領取加碼禮的資格，一舉兩得。

交通局還精心設計簡單有趣的任務，民眾只需完成以下3步驟，即可輕鬆領取雙重驚喜好禮，包含「計步挑戰4220步」、「社群分享任務」在社群平台上分享活動，並「標註4位好友」，擴大綠能生活的影響力，即可現場領取7-11超商100元商品卡及MeNGo專屬造型棉花糖1份，而且限量300份。

此外，凡當天以MeNGo搭乘公共運輸工具（如捷運、公車、輕軌等）前往活動會場之舊會員，只需在現場出示QR或實體感應卡的搭乘紀錄，經工作人員核對無誤後，即可額外獲贈一份限定驚喜加碼禮，感謝既有用戶對綠能交通的支持 。

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