新北議員籲跟進桃園教科書全額補助 教育局允研議：約需10億

新北市議員陳偉杰今（22）日在質詢中表示，新北應研議編列預算推動公私立國中小「教科書全額補助」政策。圖為今日議會開會狀況。（記者黃子暘攝）

桃園市預計於115學年度實施教科書免費，新北市議員陳偉杰今（22）日在質詢中表示，新北應研議編列預算推動公私立國中小「教科書全額補助」政策，別讓新北孩子的權益落後於鄰近城市，落實義務教育「免學費、免負擔」初衷。教育局長張明文表示，如新北跟進辦理，約需支出10億元，願根據議員建議對桃園的政策實施背景、可行性評估等進行研議。

陳偉杰表示，教科書費對於不少家庭仍是一筆經濟負擔，若市府能全面支應此項費用，預計每名學生每學期可省下1500至1900元；桃園率先辦理國中小免費營養午餐後，又推動教科書政策，新北市在面對少子女化的挑戰下，更應將此視為對下一代健康與城市未來的「公共投資」，強化城市競爭力。

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張明文指出，在少子女化狀況下，確實應積極辦理社會福利，不過新北免費營養午餐剛起步，若跟進實施教科書政策，會對於財政造成不小的負擔。

對此，陳偉杰要求在總質詢前，針對「教科書全額補助」的預算規模、編列方式及實施時程具體的評估。張明文則表示將儘速研議。

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