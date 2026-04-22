為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北議員籲跟進桃園教科書全額補助 教育局允研議：約需10億

    2026/04/22 16:15 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員陳偉杰今（22）日在質詢中表示，新北應研議編列預算推動公私立國中小「教科書全額補助」政策。圖為今日議會開會狀況。（記者黃子暘攝）

    新北市議員陳偉杰今（22）日在質詢中表示，新北應研議編列預算推動公私立國中小「教科書全額補助」政策。圖為今日議會開會狀況。（記者黃子暘攝）

    桃園市預計於115學年度實施教科書免費，新北市議員陳偉杰今（22）日在質詢中表示，新北應研議編列預算推動公私立國中小「教科書全額補助」政策，別讓新北孩子的權益落後於鄰近城市，落實義務教育「免學費、免負擔」初衷。教育局長張明文表示，如新北跟進辦理，約需支出10億元，願根據議員建議對桃園的政策實施背景、可行性評估等進行研議。

    陳偉杰表示，教科書費對於不少家庭仍是一筆經濟負擔，若市府能全面支應此項費用，預計每名學生每學期可省下1500至1900元；桃園率先辦理國中小免費營養午餐後，又推動教科書政策，新北市在面對少子女化的挑戰下，更應將此視為對下一代健康與城市未來的「公共投資」，強化城市競爭力。

    張明文指出，在少子女化狀況下，確實應積極辦理社會福利，不過新北免費營養午餐剛起步，若跟進實施教科書政策，會對於財政造成不小的負擔。

    對此，陳偉杰要求在總質詢前，針對「教科書全額補助」的預算規模、編列方式及實施時程具體的評估。張明文則表示將儘速研議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播