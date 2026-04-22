兒少權法大修 全教總憂恐惡化校園困境

衛福部昨預告「兒童及少年權益保障法」全文修正草案，全教總認為應明確定義具體樣態，避免模糊空間被濫用於校園管教情境，並納入教師組織意見，平衡兒少權益與教師專業自主及勞動條件。（資料照）

衛福部昨預告「兒童及少年權益保障法」全文修正草案，將「身體暴力、精神暴力與不當對待」明確納入禁止條款，並大幅放寬罰則，全教總今對此嚴正表達強烈抗議與憂慮，認為應明確定義具體樣態，避免模糊空間被濫用於校園管教情境，並納入教師組織意見，平衡兒少權益與教師專業自主及勞動條件。

全教總理事長侯俊良表示，台灣中小學校園早已深陷「濫訴、小案大辦」的惡性循環，教師為求自保，普遍採取「防禦性教學」模式，不敢積極管教、不敢嚴格要求、只求無過即可。校園外職業世界經濟誘因強烈，加以學權過度高舉導致動輒得咎，教職早已失去競爭力。各縣市頻傳教師荒，代理教師缺額持續攀升，是教育品質崩壞的前兆，最終受害的仍是廣大學童。

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而在此關鍵時刻，衛福部卻推出這份修法草案，將教師日常必要的管教行為，輕易納入「精神暴力」或「不當對待」的模糊範疇，並以高額罰鍰相脅。教師在課堂上維持秩序、糾正錯誤、引導行為，本是教育專業的核心職責，如今卻可能因學生或家長主觀解讀，即面臨調查、罰款甚至停聘風險。這不僅嚴重侵蝕教師專業自主，更會加速優質人才外流，讓本已嚴重的教師荒雪上加霜。

促跨部會協商教師權益

侯俊良強調，真正保障兒少權益，絕非單方面擴大罰則、加重第一線教育人員責任即可達成。兒少保護需要家庭、學校、社政、司法跨部門協力，必須兼顧兒童權利與教師勞動權益的平衡。若只一味高舉「兒少權」，卻忽略教師在教育現場的實際處境，等同以「保護」為名，摧毀教育根基。不僅無法真正減少不當對待，更可能讓老師全面退守、教學品質下滑，傷害的仍是孩子身心發展。

侯俊良另提到，兒少權益保障不應逸脫家庭教育的責任，應將配合學校輔導管教措施，納入強制事項與相對應罰則，明確入法課責於家長承擔保障兒少人格發展責任。並同步檢討校園濫訴機制，建立合理過濾與救濟程序，杜絕小案大辦、風聲鶴唳的現象，讓老師能安心教學。且應正視教師荒結構性問題，提升教師待遇、減輕行政負擔、改善勞動條件，才能吸引優秀人才投入教育。

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