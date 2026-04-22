綠蠵龜受困澎湖赤崁岸際 海巡偕同海保署助重返大海

澎湖赤崁安檢所在牛踏尾海域，發現活體綠蠵龜受困岸際。（圖由第七岸巡隊提供）

澎湖是海龜天堂，不僅成立全國首座海龜產卵保護區，並設置第1個傷病龜收容中心。今（22）日傳出澎湖北海赤崁牛踏尾岸際，發現1隻受困活體綠蠵龜，所幸經岸巡人員及時發現，立即通報海保署澎湖工作站人員抵澎協同處理，將活體綠蠵龜重新送回大海懷抱。

根據了解，今日上午6時43分，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊赤崁安檢所弟兄，在執行例行性岸際巡查時，於牛踏尾岸際發現1隻受困活體海龜，隨即聯繫海洋保育署，經初步鑑定品種為綠蠵龜（體長約54公分、寬42公分），觀察其活動力表現尚佳。

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上午7時45分，接獲通報的海洋保育署澎湖站郭站長，抵達現場進行專業評估，確認該綠蠵龜體表並無外傷，且生命徵象穩定，研判是追逐食物靠近岸際，退潮時因而受困岸際，無法自行脫困，因此建議於滿潮時段進行野放，保育站人員偕同赤崁安檢所海巡人員將海龜接駁至赤崁沙灘，並於上午9時24分順利導引其游向深水區，圓滿完成救援任務。

第七岸巡隊表示，守護海洋資源與生態多樣性為海巡署核心任務。民眾若於岸際發現鯨豚或海龜受困、擱淺等情事，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將於第一時間派員前往協處，共同守護珍貴海洋資源。

海巡署與海保署合作，護送綠蠵龜重返大海懷抱。（圖由第七岸巡隊提供）

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