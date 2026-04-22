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    首頁 > 生活

    太閒？國小職員疑上班貼政治文 轟教育部「引以為恥」遭調查

    2026/04/22 12:02 記者王捷／台南報導
    王姓職員轉貼教育部的言論自由日發文。（民眾提供）

    王姓職員轉貼教育部的言論自由日發文。（民眾提供）

    台南某國小王姓職員疑上班時間上網PO偏激政治文，例如「鄭習會」新聞下留言辱罵執政黨「綠畜黨」，以及轉貼教育部發文鄭南榕的言論自由日時稱「引以為恥」，目前校方正著手調查發文時間。

    南市教育局指出，校方未回報調查結果，目前是比對王男貼文的發布時間與當日差勤紀錄，確認是否於執行公務期間從事非公務行為。雖然王男已將爭議貼文全數刪除，還換了一張恐嚇檢舉人的圖片，不過若查證確有違規情事，將依規定處罰。

    根據檢舉人提供的截圖顯示，王男臉書充斥批評政府言論，在「鄭習會後首發聲」的新聞貼文中，王男留言指控「綠畜黨以和平包裝舔美賣台，直接把台灣帶入滅頂之災」。此外，他多次PO文針對政治議題發表看法，頻繁使用「綠畜」、「兩腳畜生」、「癩皮狗」等侮辱性字眼，另外在教育部的言論自由日發文中，轉貼發文稱「我不認同教育部，甚至引以為恥」相關言論引發關注。

    依據「公務人員行政中立法」第7條規定，公務人員不可以在上班或勤務時間，從事政黨或其他政治團體的活動，同法第9條也規定，不可以動用行政資源為特定政黨宣傳。王男身在公立國小當職員，若在上班期間利用公務資源，或是表達強烈政治傾向，恐怕違反行政中立原則。公務人員如違反行政中立法，同法16條規定，可以依情節輕重，依公務員懲戒法、公務人員考績法或其他相關法規處罰。

    王姓職員被指控，疑似在上班時間表達特定政治立場，違反公務人員行政中立法。（民眾提供）

    王姓職員被指控，疑似在上班時間表達特定政治立場，違反公務人員行政中立法。（民眾提供）

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