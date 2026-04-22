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    首頁 > 生活

    惠蓀林場木文化節5/1登場 入園只要100元

    2026/04/22 11:59 記者張協昇／南投報導
    惠蓀林場木文化節，設置大型木屑池。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，設置大型木屑池。（惠蓀林場提供）

    第19年舉辦的惠蓀林場木文化節，將於5月1日至3日勞動節連假登場，今年適逢林場設立110週年，活動以「森日慶．樹說故事」為主題，打造大型木製盪鞦韆、木屑池與製作「樹木書」，並安排賞螢、攀樹等體驗，讓遊客從白晝到黑夜，都能走進森林進行奇幻冒險，讓感官徹底釋放，享受春日森林生活的美好療癒時光，活動期間入園門票只要100元。

    中興大學實驗林管理處所屬的惠蓀林場，擁有廣闊的清幽山林美景，春日草木翠綠繁茂、百花綻放，更是踏青遊憩最佳去處。今年的木文化節，入園即可參與多項森林體驗，包括以國產材打造的木製杯墊DIY、原生樹苗兌換，並推出森林闖關集章活動，讓遊客深入探索林場，完成任務即可兌換精美紀念品，在趣味互動中認識森林資源。

    活動也延伸至星光下，於夜間推出賞螢活動與星空音樂會，在螢光點點與音樂旋律中，感受森林夜晚的浪漫魅力，同時安排生態導覽及月桃露、小小獵人、手炒咖啡等體驗課程，讓大小朋友透過實作走進森林生活。

    此外，配合「國家植物園方舟計畫」，現場也展示台灣珍稀植物，透過解說與互動，引導民眾了解不同物種的生育環境與生態價值，並以國產材書店為設計理念，尋訪台灣的木材歷史、木職人，將其故事紀錄於以台灣12種木材製成的海報與書頁，讓遊客以視覺、嗅覺、觸覺，感受「樹木書」的木材質感、硬度及香氣，串聯樹木、木材與人之間的情感連結。活動詳情可上興大實驗林管理處查詢。

    惠蓀林場木文化節，以台灣12種木材製成「樹木書」。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，以台灣12種木材製成「樹木書」。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，安排攀樹體驗。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，安排攀樹體驗。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，展示台灣珍稀植物。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，展示台灣珍稀植物。（惠蓀林場提供）

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