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    首頁 > 生活

    高雄坐月子到宅服務選擇多元 歡迎預約

    2026/04/22 11:48 記者洪臣宏／高雄報導
    生育家庭面對返家後育兒適應與照顧壓力。（高市社會局提供）

    生育家庭面對返家後育兒適應與照顧壓力。（高市社會局提供）

    高雄市全國首創「坐月子到宅服務」，媒合專業月嫂到府協助，發揮「無縫接軌」產後照顧的功效，為新手家庭開啟安心的育兒新生活，高市社會局歡迎預約。

    社會局最近接獲較多孕產家庭詢問，結束產後護理之家（月子中心）的服務後是否還能申請坐月子到宅服務。對此，社會局表示，結束產後護理之家後可申請自費服務，或以生育津貼取代坐月子到宅服務。

    高市社會局表示，新生兒父母之一方設籍並實際居住高雄市滿10個月且新生兒設籍高雄市，第一、二、三胎以上分別補助120、160、240小時（價值3萬、4萬、6萬元）。「一般家庭」可與生育津貼二擇一；低收或中低收入戶「弱勢家庭」不僅可以併領生育津貼與本服務，更可彈性轉換服務改申請「折抵現金補助」。

    產婦確定預產期後即可預約專業月嫂到府，提供客製化月子餐、產婦照顧、育兒指導及簡易家務等協助，能在最熟悉的家中獲得妥善照顧。

    高市社會局說，「坐月子到宅服務」不僅重視產婦產後健康的維護，更致力建構彈性且持續性的育兒支持體系。預約諮詢專線洽：第一區媒合平台（07）390-9861、第二區媒合平台（07）740-8632；相關資訊可至高雄市政府社會局官網查詢。

    月嫂一對一指導新生兒照顧技巧。（高市社會局提供）

    月嫂一對一指導新生兒照顧技巧。（高市社會局提供）

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