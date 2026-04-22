打造人本智慧永續交通城市 新北累計減碳量500萬噸

新北市推動公共自行車YouBike等共享運具，建構綠色低碳交通路網。（記者賴筱桐攝）

新北市政府近年投入1400億元於交通建設，推動高快速道路網、低碳運具與人本交通政策，其中全市電動公車達505輛，TPASS總計逾14萬人次使用，公共自行車YouBike等共享運具也有1692人次使用，累積減碳量達500萬噸，相當於1.3座大安森林公園吸碳量。

新北市交通局長鍾鳴時在今日在市政會議進行「地球人的一日移動生活 新北打造人本智慧永續交通城市」專案報告；他指出，隨著今年底第二行政大樓啟用，智慧運輸中心將進駐，導入大數據應用，提升交通管理的即時性與精準度。配合淡江大橋預計5月通車及捷運三鶯線朝6月通車目標，周邊人行系統、公車接駁、YouBike設置、接送區與停車空間等配套措施，都將如期到位，確保交通順暢銜接。

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另交通局規劃在新莊知識產業園區旁興建「溪北A3轉運站」，招商金額達105億元，預計年底前動工，未來提供完善的公車轉運功能，也將帶動溪北地區產業發展，成為區域新核心。

鍾鳴時表示，市府推動數位與社福整合，預計9月將新北兒童卡升級為二代卡，結合交通服務與「鮮奶幸福週」政策，透過數位化管理，提升行政效率，強化兒童照顧機制。

侯友宜也關心計程車駕駛工作環境，他宣布，因應夏季高溫及油價上漲，自6月起將擴大開放約120處公有停車場，每日上午11點至下午1點，提供計程車免費停車2小時，方便運將用餐及休憩，盼體恤職業駕駛人辛勞，提高工作品質。

侯友宜表示，今天是4月22日世界地球日，交通政策更應融入環境永續理念，未來將持續推動跨局處合作，在兼顧運輸便利的同時，落實環境友善措施，並與國際接軌，朝人本、安全、智慧與永續的交通願景邁進。

新北市自6月起將擴大開放約120處公有停車場，每日上午11點至下午1點提供計程車免費停車2小時。（記者賴筱桐攝）

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