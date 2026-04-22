核三廠成紫斑蝶「育嬰室」 台電聯手各單位辦特展、護蝶過馬路

長期記錄生態影像的導演詹家龍，提供珍貴的影像素材辦特展。（記者蔡宗憲攝）

每年春夏之際，恆春半島迎來壯觀的紫斑蝶遷徙潮，被譽為「世界級自然奇觀」。過去大眾鮮少知曉，戒備森嚴的台電核三廠內部，竟是這群蝴蝶的重要育嬰室。為了守護這群南境嬌客，核三廠與墾丁國家公園管理處（墾管處）近年深度合作，不僅在廠內復育食草，更在公路交接處架設「防護網」，成功減少路殺風險，相關保育成果在南部展示館「蝶舞南境」特展亮相。

根據2024年的棲地調查發現，恆春南灣路段出現的大量紫斑蝶，源頭竟大多來自核三廠區。生態專家指出，廠區內因長年低度開發，小紫斑蝶幼蟲唯一的食草「盤龍木」生長極其繁茂，意外讓電廠成了紫斑蝶的重要繁殖基地。這群紫斑蝶在廠內羽化後，必須跨越台26線往外遷徙，卻也因此面臨嚴峻的「路殺」考驗。

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為了不讓美麗的生命消逝在輪胎下，核三廠展現企業社會責任，與墾管處簽署紫斑蝶保育合作備忘錄。雙方在核三廠與台26線省道交接的熱點路段，特別設計並架設了蝴蝶防護網。這道防護網能引導低飛的紫斑蝶抬升飛行高度，避開高速行駛的車輛，為蝶群築起一條安全通道。這種「跨機關協力」的保育模式，已成為國內生態保育與工業設施共生的典範。

為了讓大眾近距離感受這場生命奇旅，核三廠特別策劃「蝶舞南境」紫斑蝶特展。展覽獲得墾管處全力支援，更邀請到執導《消失的紫斑蝶》、長期記錄生態影像的詹家龍導演，提供珍貴的影像素材。民眾可以透過鏡頭，細細觀察小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶與端紫斑蝶在南台灣翩翩起舞的姿態。

台電核三廠表示，紫斑蝶雖然非特有種，卻是全球少數會大規模越冬遷徙的蝴蝶，與墨西哥帝王斑蝶齊名。台灣原本擁有5種紫斑蝶，分別為小紫、圓翅、斯氏、端紫及大紫斑蝶。遺憾的是，「大紫斑蝶」因棲地破壞已於台灣滅絕。目前保育工作的核心，在於維護現存4種紫斑蝶的遷徙路徑與繁殖地，避免路殺與環境開發導致族群萎縮。

台電聯手各單位辦特展、護蝶過馬路。（記者蔡宗憲攝）

核三廠廣植蜜源植物吸引斑蝶。（記者蔡宗憲攝）

核三廠廣植蜜源植物吸引斑蝶。圖為青斑蝶。（記者蔡宗憲攝）

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