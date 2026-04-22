不用飛日本！墾丁「祕境」驚現雙髻鯊風暴 潛水界嗨：觀光產值破億

墾丁「祕境」驚現雙髻鯊風暴。（圖由@blackdolphin1998與@cj_bluebay提供）

恆春半島潛水界傳來令人振奮的重量級好消息！過去潛水愛好者若想目睹壯觀的「雙髻鯊風暴」，往往得砸下重金、遠赴日本伊豆的神子元島尋覓祕境，但現在不必出國，在墾丁海域就能親眼見證這震撼一幕。近期有潛水愛好者在墾丁海域記錄到高達11隻雙髻鯊（錘頭鯊）成群悠游的珍貴畫面，消息一出瞬間引爆社群討論，不僅展現墾丁海洋保育的驚人成果，更讓各界看好背後潛藏的數億元觀光經濟產值。

根據潛水愛好者blackdolphin1998與cj_bluebay的影像紀錄，這群嬌客出沒在墾丁極具指標性的「祕境花園」海域。畫面中，11隻體型壯碩的雙髻鯊正悠哉地成群巡弋，牠們最顯眼的特徵——頭部向兩側突出的「丫髻」構造清晰可見。這種特殊的生理構造讓牠們擁有比一般鯊魚更優越的立體視覺與遠近分辨力，是海洋中極具效率的獵手。

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直擊這一幕的潛水員興奮地表示：「真的太不可思議了！以前只能看國外的紀錄片，沒想到在自家門口的墾丁，竟然能一口氣看到這麼多隻雙髻鯊同時現蹤，那種震撼感完全不輸國外！」

雙髻鯊科（Sphyrnidae）魚類性情兇猛，最長可達4.5米，其成群活動的特性是全球潛客夢寐以求的朝聖景觀。長期以來，國際潛水客視日本神子元為尋找雙髻鯊的神級潛點，如今墾丁同樣展現了具備「風暴級」景觀的實力，直接向國際宣告：台灣的潛水環境具備世界級水準。

潛水業者振奮分析，這類頂級海洋生態景觀，對於高階潛水客具有極強的吸引力，若能搭配完善的生態指引與保育宣導，預計能帶動高端旅遊、攝影器材租賃及周邊旅宿發展，所帶來的觀光產值恐突破數億元規模。這不僅是生態保育的勝利，更是墾丁觀光轉型的一帖強心針。

墾丁「祕境」驚現雙髻鯊風暴。（圖由@blackdolphin1998與@cj_bluebay提供）

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