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    首頁 > 生活

    鋒面影響 西拉雅森活節熱氣球光雕秀延期

    2026/04/22 11:39 記者吳俊鋒／台南報導
    受鋒面影響，熱氣球光雕秀延期1天舉行。（西拉雅風管處提供）

    受鋒面影響，熱氣球光雕秀延期1天舉行。（西拉雅風管處提供）

    2026西拉雅森活節的重頭戲「熱氣球光雕秀」，原定本週六（25日）晚間登場，因鋒面影響，最新預報顯示當日氣候狀況不穩定，基於安全考量，以及整體視覺呈現品質，將延後1天，其他活動原則上照常舉行。

    配合光雕秀改期，4月25日市集調整至晚間7點，4月26日調整至晚間8時30分，也提醒民眾，為確保熱氣球飛行安全，活動期間自4月25日凌晨0點至26日深夜12點時禁止飛行無人機；相關活動資訊，請關注西拉雅國家風景區管理處官方網站，以及臉書粉絲專頁。

    活動現場規劃豐富內容，包含熱氣球繫留體驗、美食市集、趣味闖關，以及DIY手作體驗等，並結合中央氣象署於官田遊客中心設置氣象互動體驗區。

    西拉雅國家風景區管理處表示，熱氣球光雕秀將調整至26日（星期天）晚間7點於原地舉行，為維護活動品質與用路人權益，本週六起將實施交通管制措施，由於會場停車空間有限，建議優先利用大眾運輸工具前往。

    配合光雕秀改期，接駁車末班車時間也同步調整為4月25日晚間7時30分，4月26日為晚間9時，現場提供福祉車服務，有需求者建議事先填寫預約表單，以確保順利搭乘。

    受鋒面影響，熱氣球光雕秀延期1天舉行，其他活動原則上照常舉行。（西拉雅風管處提供）

    受鋒面影響，熱氣球光雕秀延期1天舉行，其他活動原則上照常舉行。（西拉雅風管處提供）

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