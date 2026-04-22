嘉義縣全中運體育館廁所如五星級 選手大讚

嘉義縣立體育館已使用近30年，館內公廁獲得選手、隊職員好評。（記者林宜樟攝）

今年全國中等學校運動會（全中運）正在嘉義縣進行，其中拳擊項目在嘉義縣立體育館登場，而最讓選手及帶隊教練、老師驚艷的是體育館內的公廁，設施新穎，燈光明亮，早上進入還有「香氣」，而清潔人員更是有髒汙就進入清掃，讓選手感覺有如「五星級」。

來自南投的帶隊老師說，以往帶學生參加比賽，台灣各場館大多年代久遠，公廁設施老舊，常讓人感覺不適，但今年到嘉義縣立體育館參加比賽，一早到場使用公廁時，感覺完全不同，地板、牆面、便斗等整潔乾淨，通風良好，甚至還有香氣，到晚上時雖然香氣消散，且使用者眾多，但仍保持乾淨；經觀察，原來只要廁所有髒汙，或是地板有水漬，清潔人員就會進入清潔、擦乾，非常感謝工作人員用心。

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帶隊老師說，原以為嘉義縣立體育館是新建，後來才知道原來已經使用近30年，讓他認為，只要有心承辦賽事，將各項細節做好，即使是老舊的場館，也能讓選手舒適的使用廁所。

縣府教育處表示，2022年嘉義縣舉辦全民運，當時針對場館重新進行整修工程，這幾年細心維護，讓各設施保持良好狀態；體育館部分，本次全中運每一個廁所有一個工作人員負責，維持廁所環境整潔，讓使用的選手、隊職員有乾淨的如廁空間，不只是體育館，也要求每個比賽場地秉持保持廁所乾淨的原則進行處理，並請每處比賽場地的場地負責主任聘請清潔人力，加強環境清潔整理，希望讓賽事更圓滿。

嘉義縣立體育館進行全中運拳擊賽事。（記者林宜樟攝）

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