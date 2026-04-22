睽違21年「雙媽會」 大甲媽停駕六房媽紅壇

大甲媽遶境進香22日回程，鑾駕前往土庫六房媽紅壇停駕，相隔21年「雙媽會」信徒激動迎駕。（擷圖自中華民國六房媽會官網）

大甲媽祖遶境進香今（22）日進入第5天，昨天在嘉義縣新港鄉奉天宮舉行祝壽大典後，起駕回程，上午4點多大甲媽鑾駕特地前往土庫過港股六房媽紅壇停駕，信徒激動說，距離上次「雙媽會」相隔21年。

大甲媽鑾駕清晨4點多抵達土庫，特別前往位在土庫消防分隊附近的六房媽紅壇停駕，許多信徒3點不到就到紅壇等候，見證這場盛會，地方也準備各式點心、餐點招待隨香信眾，場面熱鬧。

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中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，大甲媽與六房媽「雙媽會」，上次是在2005年，同樣在土庫股輪值紅壇，當時紅壇在大甲媽遶境回程路線上，這次則不在預定路線，特別邀請大甲媽回鑾前來會香，期盼媽祖庇佑大家平安、順利。今年六房媽將在5月31日早上6點半發炮過爐，從土庫股過港紅壇過爐到斗南五間厝股，歡迎大家一起來體驗六房媽過爐盛況。

大甲媽祖遶境進香隊伍回程，目前鑾駕在雲林虎尾境內，行經之處許多信徒在自家門口設香案迎接，鑽轎底民眾大排長龍，晚上將駐駕西螺福興宮。

大甲媽遶境進香回程進入虎尾，鎮長林嘉弘率公所團隊迎駕。（虎尾鎮公所提供）

大甲媽遶境進香22日回程，鑾駕前往土庫六房媽紅壇停駕，相隔21年「雙媽會」信徒開心迎駕祈福。（張宏誼提供）

大甲媽遶境進香22日回程，鑾駕前往土庫六房媽紅壇停駕，相隔21年「雙媽會」。（張宏誼提供）

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