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    首頁 > 生活

    高市農業局攜手高市烹飪公會 助農產打入高端餐飲供應鏈

    2026/04/22 09:17 記者陳文嬋／高雄報導
    高市農業局攜手高市烹飪商業同業公會辦農產媒合會 打破傳統產銷界限解決農民痛點。（市府提供）

    高市農業局攜手高市烹飪商業同業公會辦農產媒合會 打破傳統產銷界限解決農民痛點。（市府提供）

    高雄市農業局攜手高雄市烹飪商業同業公會舉辦農產媒合會，跳脫單純買賣對接，改以產品入菜創新，促成型農與在地餐飲合作，為高雄農業轉型再創里程碑，打破傳統產銷界限。

    高雄市烹飪商業同業公會會員超過500人，是高雄餐飲界歷史悠久的龍頭組織，長期凝聚各大餐飲品牌、星級飯店與專業主廚力量，是推動餐飲業升級的核心動力，農業局深入會員大會，舉辦農產媒合會。

    媒合會中帶來農場精華的季節旬味，老新台菜旗下三名主廚操刀，為嚴選食材賦予全新生命，將優質農特產品轉化為「高雄旬味」，提升高雄餐飲品牌價值。

    副市長李懷仁致詞表示，媒合會不只是一場食材採購，更是一份對在地永續的共同承諾，市府不斷努力將農業轉型為結合經濟、社會與環境價值的高值化產業，期盼透過各位「總鋪師」巧思，將農產精品演繹開發出具有土地故事的餐點，拉近城鄉距離、縮短食物旅程。

    農業局長姚志旺表示，小農進入大型餐飲體系時，常受限於產銷資訊不對稱以致產生供應鏈斷點，透過公會提供媒合平台，讓特色且優質食材，直接進入高端餐飲供應鏈，精準解決產銷痛點，異業合作提升型農與餐飲業者品牌價值與經濟收益，更引領大眾重新定義農業。

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