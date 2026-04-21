日本腦炎流行季 2時段避免於高風險環境活動

國內進入日本腦炎流行季，民眾應儘量避免於水稻田等高風險環境附近活動。（記者張協昇攝）

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，去年確診日本腦炎22例，南投縣衛生局建議民眾應儘量避免於病媒蚊出沒的黃昏與黎明高峰時段，在水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險環境附近活動，尤其經常暴露於高風險環境民眾，建議可自費接種疫苗，有效預防日本腦炎。

南投縣衛生局指出，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。2021至2025年全國確定病例數分別為28、19、26、25例及22例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，且日本腦炎與登革熱同樣具社區傳播風險，民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

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衛生局表示，預防日本腦炎應避開高風險環境，如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，避免被叮咬而感染。而預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種；若民眾住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境，自覺有感染風險，也可至縣內旅遊醫學門診醫院評估自費接種疫苗。

日本腦炎患者可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。民眾若有疑似症狀，請儘速就醫並主動向醫師告知旅遊活動史，防範社區疫情蔓延。

日本腦炎與登革熱均透過病媒蚊傳染。（南投縣衛生局提供）

滿15個月以上的幼兒，應接種日本腦炎疫苗。（南投縣衛生局提供）

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