04/21 各報重點新聞一覽

總統賴清德明將首度訪問非洲，索馬利蘭外交暨國際合作部於X上發布貼文歡迎賴總統，並放上索馬利蘭與中華民國國旗。（圖：取自索馬利蘭外交部社群平台X）

自由時報

受邀史瓦帝尼國王雙慶致詞 賴將向非洲破除「一中論述」

總統賴清德明將首度訪問非洲，前往友邦史瓦帝尼王國。據透露，賴總統受邀在史王登基四十週年及五十八歲華誕雙慶典禮致詞，預計向與會非洲各國政要及部族領袖，闡述台灣走向世界的堅定立場及與非洲國家的願景，在中國積極擴張非洲版圖，甚至發動認知作戰抹黑台灣之際，再次彰顯台灣的存在不可或缺，破除北京長期輸出的「一中論述」。

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自由日日Shoot》柯辣椒水事件 竟是中市警六分局長誤噴 民進黨批黃國昌瞎扯賴應道歉

民眾黨前主席柯文哲十七日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票，卻傳出遭人噴灑辣椒水攻擊，台中市長盧秀燕要求警方加速偵辦，沒想到警方深入追查，竟是第六分局分局長周俊銘前後四次朝地面試噴辣椒水造成此烏龍，周員昨被函送法辦，也成為史上第一位因誤噴辣椒水被拔官的分局長。

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竹聯大哥非法換匯 助日黑幫購毒走私

日本黑道「稻川會」幹部野口晴寬涉嫌將二公斤安非他命摻入魚翅、佛跳牆等料理包走私回日本案，台北地檢署已依法偵結起訴。檢方追查野口在台資金流向，發現野口透過竹聯幫地堂地政會大哥、綽號「兩粒」的林伯鑫兌換新台幣，在台取得購毒資金；北檢另查出，林男從事地下匯兌，過去一年賣出逾二億日圓給多家旅行社，偵結後依管理外匯條例「以非法買賣外匯為常業」罪嫌起訴林男。

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聯合報

僵持6小時…美軍轟伊朗貨輪 第2輪談判生變

美軍十九日在荷莫茲海峽附近攻擊並扣押一艘伊朗貨輪「圖斯卡號」，伊朗誓言報復，讓美伊第二輪談判增添變數。

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為產業發聲！商總：政府別亂扣帽 我們也有選票

中國大陸推出對台十大措施，外傳業者受到大陸壓力，商總理事長許舒博表示，沒有大陸施壓，反而是政府致電要求公協會不要參加記者會。他說，不要用扣帽子方式打壓產業的聲音，「產業有發聲的自由，不是誰施壓就能控制」，施壓的說法是「莫須有，胡說八道」。

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中國時報

駁陸施壓 商總理事長：政府別扣帽子

北京日前宣布對台10大利多政策後，商總20日邀集七大公協會召開記者會，提出產業界希望促進交流的訴求，但在19日卻有綠媒報導，商總等公協會是在「北京」施壓下被迫表態。商總理事長許舒博昨日怒嗆，並未受到「陸方」施壓，反而是受到政府單位的壓力，他要求相關單位不要以扣帽子方式，來打壓產業界聲音。他說，產業是有選票的，莫須有的指控，只會讓執政者流失選票。

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柯文哲遭噴辣椒水 竟是分局長誤噴

民眾黨創黨主席柯文哲17日晚於逢甲夜市掃街時，遭不明人士噴灑辣椒水，臆測滿天飛。台中市警察局調查3天，20日宣布破案，「嫌犯」竟是市警局第六分局長周俊銘。周俊銘因辣椒水瓶按壓處毀損，朝地面4次噴灑，卻因測試釀禍。市警局長吳敬田說，周在事件發生24小時後才致電坦承，屬重大疏失，將調非主管職、記過二次懲處，並依傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦，他也向民眾黨致歉，並因督導不周自請處分。

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台中市警方深入追查柯文哲辣椒水事件，發現竟是第六分局分局長周俊銘前後四次朝地面試噴辣椒水造成此烏龍，台中市警察局長吳敬田昨天召開記者會說明。（記者黃旭磊攝）

竹聯幫地堂地政會大哥、綽號「兩粒」的林伯鑫涉嫌非法換匯，幫助日本黑幫購毒走私。（資料照）

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