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    首頁 > 生活

    台中特校首名街頭藝人 許育瑋苦存10年收入捐母校

    2026/04/21 06:53 記者黃旭磊／台中報導
    台中特校輔導主任陳蔚綺懷念陪伴許育瑋（左）在街頭表演時光。（陳蔚綺提供）

    台中特校輔導主任陳蔚綺懷念陪伴許育瑋（左）在街頭表演時光。（陳蔚綺提供）

    台中特殊教育學校首名街頭藝人校友，許育瑋歷經多年演出以「唐寶寶」陶笛藝人聞名，經過街頭執業10多年後，許育瑋辛苦存下積蓄5萬元，全捐給母校，希望這份心意，幫助學弟妹打開心窗、勇敢逐夢。

    許育瑋患有唐氏症（Down Syndrome）伴隨智能、視障及語障多重障礙，通過台中市街頭藝人證照考試後，成為台中特校首位拿到街頭藝人證照學長，十多年來，有50多位學弟妹跟隨腳步成為街頭藝人，經歷多年在台中、高雄、澎湖等多縣市街頭演出，許育瑋存下積蓄，將心意回贈母校。

    台中市民進黨南屯區議員參選人張耀中說，多年好友、台中特校輔導主任陳蔚綺，回憶許育瑋在校期間，每堂音樂課下課前會在同學前表演陶笛，畢業後，兩度赴日本參加日本全國唐氏症大會，以及日本丹波篠山音樂祭演出。

    經歷十多年「街藝人生」，許育瑋表示，每天在家練習至少3小時，不喊苦不怕累，每場演出全力以赴，就算下雨也要演出，學弟妹體會「瑋哥可以，我們也可以」，要兢兢業業做好本分工作。

    陳蔚綺表示，國內外舞台經驗，強化育瑋心理素質，不再懼怕舞台，也因而勇敢面對自我人生，挑戰生活中的每一天。

    民進黨南屯區議員參選人張耀中（右）被許育瑋「街藝人生」感動。（記者黃旭磊攝）

    民進黨南屯區議員參選人張耀中（右）被許育瑋「街藝人生」感動。（記者黃旭磊攝）

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