八斗子漁港突堤碼頭工程可望年底前發包 117年完工

立法院經濟委員會今天（廿日）考察基隆農經建設，圖由左至右為漁業署長王茂城、立委林沛祥、洪毓祥及農業部次長黃昭欽。（立法委員林沛祥提供）

立法院經濟委員會今天（20日）考察基隆農經建設，漁業署表示，「八斗子漁港突堤碼頭興建工程」總經費新台幣1.7億元，現辦理細部設計中，預計年底前發包，民國117年完工。基隆區漁會理事長簡建輝表示，這項工程喊了快10年，謝謝立法委員林沛祥上任以來持續關心，完工後可望帶來漁民及漁船的避風環境。

立法院經濟委員會召委、台灣民眾黨立委洪毓祥今天安排基隆地區農經建設概況考察，林沛祥、農業部政務次長黃昭欽、漁業署長王茂城等人，前往基隆區漁會聽取簡報。

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王茂城簡報表示，「八斗子漁港突堤碼頭興建工程」已於今年3月17日完成基本設計審議，現辦理細部設計中，預計5月中旬完成，並於今年底前完成發包。完工後能有效削減波浪，提高泊區穩定，增加港區汛期漁船容納量，且最大可停靠船型總噸位在100噸以上的漁船（CT5）等級。

林沛祥表示，他要向農業部表達感謝，這項建設是基隆漁民長期以來的期待，很高興能在任內實現，希望工程順利完工，帶給漁民多一點安心與保障。簡建輝指出，突堤工程在基隆喊了10幾年沒有落實，在林沛祥多次辦理會勘、考察爭取下，現正辦理細部設計中，完工後可讓港區漁船容納量增加，颱風期間提供漁民更安全的避風環境。

洪毓祥受訪時指出，漁業署將總經費從1.2億元提高至1.7億元，希望工程能如期如質完工，並建議漁業署考慮漁船在建置船舶自動識別系統（AIS）前提下，能補助漁船船主裝設光電面板。

立法院經濟委員會今天（廿日）考察基隆農經建設，基隆區漁會理事長簡建輝（見圖）說感謝立委林沛祥持續督促中央，讓講了10幾年的突堤碼頭工程終於在年底前發包。（立委林沛祥辦公室提供）

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