台南放寬管溝回填材料 推動原土拌合再利用減廢

管挖原土加水泥拌合。（台南市政府提供）

南市工務局今年2月已同意「放寬管溝回填材料，推動原土拌合回填落實減廢」配套措施。管線機構對於小型緊急案件，得採現地管溝原土拌合水泥方式回填，而中、大型工程則可導入「專業廠拌」機制；並針對台電等單位面臨的成本與停工壓力提出具體解決方案，從源頭落實減廢，以守護道路品質。

工務局表示，國土署自今年起強化營建土石方監控，落實全流向管理，但也使管線機構面臨合法土資場不足、處理費飆漲等實務挑戰。為此，市府依據「台南市道路挖掘施工維護管理辦法」，同意115年度案件得採取彈性替代配套，針對施工長度短或涉及民生需要小型緊急搶修案件，同意以原管溝位置材料拌合水泥方式進行回填，確保第一時間恢復通行。

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而回填量體較大之中、大規模或計畫型工程，則建議管線機構比照「台水模式」，將原土運送至經核准之「目的事業處理場所」（如合法預拌廠），透過篩選及標準化「廠拌」程序產製再生材料後運回回填，實踐「取之於管溝、用之於管溝」的循環經濟理念。

另近期台電公司因土方去化困難、處理價格過高導致的工程疑慮，屬配合市府公共工程（如路平專案、道路拓寬等），市府同意由在建工程承包商以「代辦」方式協助去化。而台電面臨的困境，市府也提出「代辦處理」、「輔導自設暫置場」及「跨局處協助」與比照「自來水總處輔導管理核定目的事業處理場所」等多項具體解決方案，全力協助管線工程順利推動。同時，市府也提醒台電務必督促施工廠商，落實工地源頭「土石分類」，才能大幅降低後端進場處理費用。

管挖原土加水泥拌合。（台南市政府提供）

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