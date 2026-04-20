為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立委張智倫率內政委員會考察 促中和三大工程加速進度

    2026/04/20 18:53 記者翁聿煌／新北報導
    立委張智倫（左四）與內政部及消防署人員赴中和考察員山消防分隊空間不足問題。（記者翁聿煌攝）

    立委張智倫（左四）與內政部及消防署人員赴中和考察員山消防分隊空間不足問題。（記者翁聿煌攝）

    立法院內政委員會20日前往新北市中和區考察，立委張智倫偕同新北市議員陳錦錠、邱烽堯，以及內政部、國土署和消防署官員，關心員山消防分隊廳舍空間不足案、污水下水道第三期第一標工程及景安路人行道改善工程推動情形，並聽取地方需求。

    員山消防分隊周遭工廠與廠辦多，救災需求龐大，但現行廳舍空間嚴重不足，員山消防分隊簡報說明，26人共用7間寢室，生活空間狹窄且缺乏收納；又因建築物為海砂屋、結構強度不足，無法承重雲梯車、水庫車等特種車輛，難以滿足救災需求。

    張智倫說，他還未就任立委時，受邀到訪員山分隊，看到房間擁擠不適，影響眾人士氣，下定決心要解決問題。他指出，短期解方是協調隔壁警察勤務大樓，釋出部分空間給消防員使用；長期解方是尋找新址，考慮設置警消宿舍等用途，也期盼充分聽取地方意見，中央與地方合力解決問題。

    新北市水利局簡報指出，中和區污水下水道三期一標總經費4億7696萬元，範圍涵蓋中和11里，預計接管7505戶，於2028年完工，目前正進行工作井及管道推進工程，但因巷弄狹窄、地下管線眾多，又受營建剩餘土石方處理問題及台電人員交接問題影響，管線遷移全面停擺，張智倫呼籲國土署及相關單位合力協助解決問題，並全力衝刺三期二標發包，進一步改善環境衛生與生活品質。

    考察行程也關注中和區景安路（景平路—復興路）捷運景安站周邊人行道改善工程，新北市養工處說明，將刨鋪路面、新設人行道及路燈、部分電桿下地，並改善3處路口安全。張智倫指出，考量景安站周邊平日通勤車潮多、施工佔用車道，請新北市交通局提前規劃交通與行人動線，降低施工對交通的影響。

    立委張智倫（左）與內政部消防署人員赴中和考察員山消防分隊空間不足問題。（記者翁聿煌攝）

    立委張智倫（左）與內政部消防署人員赴中和考察員山消防分隊空間不足問題。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播