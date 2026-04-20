用藥爭議未歇！寵物美容定型化契約 議員批難落實

台北市議員林珍羽。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員林珍羽在台北市議會財政建設部門質詢表示，農業部推動、台北市動保處查核的寵物美容「定型化契約」雖利益良善，執行面卻出現問題，造成台北市寵物美容業者的「集體恐慌」。

林珍羽說，去年實施的寵物美容定型化契約，簽訂後就不能另外加收費用。然而，她指出，若有高齡或病弱犬貓發生突發狀況，但業者因狀況不合契約，不能急救，否則會吃上罰單，進一步嚇阻業者承接脆弱犬貓。林珍羽呼籲市府，應該要釐清執法紅線，訂定美容師的緊急處理界線，也要調高履約保證門檻。

請繼續往下閱讀...

此外，林珍羽與張志豪都提到，現行規定「包月美容服務」等預收費用如超過一萬元，就必須要銀行履約保證保險，卻完全沒有銀行提供服務，導致業者考慮取消包月服務，衝擊飼主荷包。

台北市議員張志豪說，台北市有很多「純美容」業者，不做繁殖、買賣或住宿，這些業者卻說完全沒收到通知，若不自知而違法，需承擔3萬到30萬罰則。他要求除了將問題反映給中央，也要動保處主動與美容業者聯繫、討論。

動保處表示，已於官網公告農業部公布問答集，美容逾時費不是非法寄養，信託履約等問題也有相關説明及配套措施。且至今對寵物美容業者辦理5場次寵物美容服務定型化契約法規宣導説明會或課程。

動保處於去年12月及今年3月分別寄送宣導海報及輔導查核通知予台北市約550家寵物美容業者宣導相關規定，並自今年3月16日起輔導查核寵物美容業者，如有發現違反法規事項，先輔導改善，不會直接開罰。

台北市議員張志豪。（記者蔡愷恆攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法