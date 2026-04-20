台中「旱溪媽祖遶境十八庄」駐駕瓦磘仔 豬腳麵線為天下母親祈福

「旱溪媽祖遶境十八庄」今天抵達大里「瓦磘仔」遶庄，吸引眾多虔誠信徒焚香膜拜。（記者陳建志攝）

台中「旱溪媽祖遶境十八庄」今天進入第4天，一早從烏日五張犁（五光）起駕，抵達大里「瓦磘仔」遶庄，並在「富陽軒八卦祖師廟」駐駕一晚，適逢節氣「穀雨」，廟方結合傳統習俗，特別準備象徵滋補與祝福的豬腳麵線，為天下母親祈福進補，也向媽祖娘娘獻上心意。

「旱溪媽祖遶境十八庄」已經有204年歷史，農曆3月1日起駕後，將遶經東區、烏日、大里、太平、霧峰等11個行政區、116里，停駕或駐駕宮廟更超過90座，是地方一大宗教盛事。

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今天遶境進入第4天，一早媽祖鑾轎從烏日「五張犁」起駕，並抵達大里「瓦磘仔」，在附近進行遶庄祈福，吸引許多信眾準備香案、水果膜拜，接近中午時抵達「富陽軒八卦祖師廟」，廟方舉行盛大的迎接儀式，旱溪媽祖也將在這裡駐駕一晚，明天一早起駕前往大里的「詹厝園」（夏田里）繼續遶境行程。

「富陽軒八卦祖師廟」住持林裕國表示，「穀雨」為春季最後一個節氣，自古有進補養身、祈求平安的習俗，為延續民間傳統，將「為媽媽進補」的溫暖意象擴大為全民參與，今天特別準備豬腳麵線為媽媽進補，象徵添壽延福，也藉此向天下母親表達敬意。

此外，富陽軒八卦祖師廟自分靈樂成宮月老以來，今年是第二年迎接樂成宮媽祖駐駕，象徵兩廟情誼更加深厚，今天駐駕在此讓媽祖與月老「相見歡」，也被信眾視為姻緣與平安雙重加持，別具意義。

「旱溪媽祖遶境十八庄」今天抵達「富陽軒八卦祖師廟」駐駕一晚，廟方準備豬腳麵線為媽媽進補，象徵添壽延福。（記者陳建志攝）

「旱溪媽祖遶境十八庄」今天抵達「富陽軒八卦祖師廟」駐駕一晚，預計明天一早起駕。（記者陳建志攝）

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