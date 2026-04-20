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    龜記無糖果汁其實早加「果糖」 官方回應網不買單：公關災難

    2026/04/20 17:20 即時新聞／綜合報導
    龜記的紅柚翡翠被網友指出內含「玉米糖漿」。（圖取自龜記茗品臉書）

    龜記的紅柚翡翠被網友指出內含「玉米糖漿」。（圖取自龜記茗品臉書）

    無糖其實含有糖！一名網友分享，自己一直以來都很喜歡喝龜記的無糖「紅柚翡翠」，但自從發現原汁有加入果糖漿後就再也不喝。貼文曝光後，引來網友關注與討論，對此，龜記茗品也在留言區回應。

    一名網友在Threads上分享，原本一直很喜歡喝龜記的無糖紅柚翡翠，因為口感很清爽。不過每次喝都覺得有點疑惑，明明點的是無糖，怎麼喝起來還是這麼甜。後來無意間看到他們使用的葡萄柚原料，裡面已經含有「玉米糖漿」，了解之後就沒有再喝了。

    貼文曝光後，吸引大票網友討論。對此，龜記也做出回應，龜記堅持選用天然水果，但水果因產季、氣候、雨水等因素，使每一批採收的酸甜度產生落差。為了不讓消費者「今天喝到很酸、明天喝到很甜」，會根據水果的原始數據，使用食品級安全成分進行「數值校正」。

    此外，龜記對於無糖的定義是，現場調製過程中不額外添加蔗糖糖漿。會感受到的甜味，主要來自天然水果本身的果糖，和前端校正時所使用的極微量數值調整。龜記說明，品牌始終將「食品安全」與「風味穩定」視為生命線，所有原料均符合國家安全法規，也謝謝民眾的監督。

    不過，對於這樣的回應，消費者仍不買單，網友表示「以為自己喝的是天然的水果茶，結果都在喝香料、防腐劑和甜味劑」、「閉口不談濃縮汁欸！數值校正好高級的用法」、「這則回覆根本是公關災難」、「50嵐就是真的每天早上現榨的喔...很酸」。

    更有網友指出，如果品牌真的重視消費者感受，現在最該做的不是繼續用漂亮話包裝，而是「直接回答，到底加了什麼？什麼叫數值校正？」、「安全，不代表可以模糊帶過。」

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