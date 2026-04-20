穩定土石方去化 黃偉哲：啟動6大因應對策

台南市長黃偉哲表示，因應「營建剩餘土石方全流向」管理新制，市府啟動「六大因應對策」。（記者王姝琇攝）

台南市議會今針對「土石方處理去化現況及因應對策」進行專案報告。市長黃偉哲表示，因應「營建剩餘土石方全流向」管理新制，市府啟動「六大因應對策」，同步規劃暫置場，降低對公共建設與民間開發的衝擊。

工務局代理局長王建雄表示，「六大因應對策」首先是擴充去化量能，自2025年12月起將土資場每日進出場量上限由1000立方公尺提升至3000立方公尺；其次，開放符合規定土地申請異地暫置，協助小型建案進行分類與短期存放；第3，放寬乾淨土石方（B1至B4類）可直接用於公共設施、公有土地及部分民間低窪地回填。

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第4，簡化程序，經工程主管機關同意後，開放公私建築工程土方交換；第5，規劃設置3處公辦臨時暫置場，總收容量約190萬立方公尺，優先協助社會住宅及民間有開挖地下室之建案；第6，提供建築期限自動展延措施，2023年至2025年領照案件最長延長4年，2026年案件延長2年。

針對管線工程土方處理成本高問題，市府推動代辦處理機制，由在建工程承攬商協助去化，同時放寬回填規定，允許採用原管溝位置開挖材料拌合水泥材料，從源頭減少廢土產出。在管理層面，台南市已有457輛運輸車輛加裝GPS，結合電子聯單制度進行全程監控，強化流向管理與違規查緝。

黃偉哲強調，對於土方價格異常波動，市府將即時介入調處，並成立聯合稽查小組，加強價格監測與市場查核，防範聯合漲價或不當哄抬，必要時移送公平會處理，維持市場秩序。

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