高雄龍蟠洞龜殼花洞口「迎賓」 母蛇護蛋孵育畫面曝光

龜殼花盤據洞口「迎賓」。（吳岳雲提供）

高雄市林園區駱駝山龍蟠洞為日軍戰備坑道入口，吸引喜愛刺激民眾探險，當地文史工作者吳岳雲貼出2024年巧遇龜殼花孵蛋畫面，他說，最近看到肥碩母蛇盤據洞口通道「迎賓」，洞內有4隻「小花」出沒，研判母蛇孵育有成，呼籲遊客注意可能在腳下及岩壁間爬行的毒蛇，更不要挑釁。

龍蟠洞多年前即發現龜殼花蹤跡，有人在岩壁上噴漆寫上「注意！裡面有毒蛇」示警，除了由當地導遊帶領尋幽探古外，幽暗深處已經少有人跡。直到龜殼花從保育類生物移除，文史工作者戴健城6年前曾帶隊捕蛇，無功而返。

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吳岳雲日前前往龍蟠洞探查，發現洞口有張蛇類蛻皮，經搜尋看到一尾成年龜殼花蜷曲在通道上，面對驅趕不斷吐蛇信示威，模樣凶狠，並在洞內不同地點發現4尾長約1公尺龜殼花。他說，洞內有青蛙、蝙蝠等生物，提供了蛇類足夠食物，研判當年遇見護蛋的龜殼花母蛇，已在洞內繁衍下一代。

根據國立自然科學博物館官網登載，龜殼花為台灣低海拔山區常見的蛇類，雖然攻擊性強且擁有劇毒，卻是屬於少數具有護卵行為的蛇之一，蛇類產卵地點相當隱密，一般多在狹窄岩縫、山洞或樹洞中產卵。龜殼花一窩卵的數量通常介於3至24顆之間，產完卵後，雌蛇會持續留在卵旁，大約30至60天後，幼蛇孵化，雌蛇才會離去。

吳岳雲呼籲遊客入洞探險要結伴而行，且一定要攜帶強力探照燈，避免碰觸到毒蛇，但切勿以燈光持續照射蛇類，只要靜靜避開即可。

於洞內爬行的龜殼花。（吳岳雲提供）

吳岳雲2024年巧遇護蛋孵育的龜殼花母蛇。（吳岳雲提供）

龜殼花蛇卵。（吳岳雲提供）

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