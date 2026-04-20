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    首頁 > 生活

    勞軍之外也關懷弱勢 李棟樑慰問聖嘉民啟智中心盼拋磚引玉

    2026/04/20 17:08 記者涂鉅旻／台北報導
    軍友社榮譽理事長李棟樑對於宜蘭聖嘉民啟智中心院生的手工成果表達高度讚賞。（軍聞社提供）

    軍友社榮譽理事長李棟樑對於宜蘭聖嘉民啟智中心院生的手工成果表達高度讚賞。（軍聞社提供）

    軍友社榮譽理事長李棟樑除了走訪國軍各部隊，也持續關懷弱勢團體。《軍聞社》報導，李棟樑今日上午特別前往宜蘭聖嘉民啟智中心，慰問年長及身心障礙者，期盼透過綿延不斷的實質行動，為身心障礙朋友及第一線社工人員注入溫暖的正能量，也期盼這份關懷，能發揮拋磚引玉之效。

    根據《軍聞社》報導，李棟樑上午抵達聖嘉民啟智中心，由會統企業副董事長李啟銘等人陪同，除了關懷義大利籍呂若瑟神父的健康狀況外，李棟樑更以「懷恩基金會及陳玲基金會」創辦人名義，捐贈社會福利金。他在慰問期間，細心聆聽院方說明，實地關心院生們近期的學習環境與生活起居，以具體行動力挺弱勢照護工作。

    報導陳述，在呂若瑟神父與院方團隊的陪同下，李棟樑逐一走訪各個活動教室，不僅親切地給予院生鼓勵，也對他們在紡織班的手工成果表示高度讚賞；院生們看到李棟樑到來，也熱烈地向李打招呼。

    除了探望院生，李棟樑特別向終年辛勞的社工與教保人員致上深深的謝意，他表示，第一線照護人員無私的奉獻與耐心陪伴，是院生們成長路上最堅實的後盾；他也期盼這份關懷能發揮拋磚引玉之效，帶動更多社會大眾與企業團體共襄盛舉，將愛散播到社會每一個需要的角落。

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