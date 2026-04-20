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    首頁 > 生活

    大甲媽遶境抵新港萬人迎接 任賢齊也到場抬轎

    2026/04/20 17:03 記者蔡宗勳／嘉義報導
    大甲媽遶境抵新港，歌手任賢齊到場與大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）抬轎。（記者蔡宗勳攝）

    大甲媽遶境抵新港，歌手任賢齊到場與大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）抬轎。（記者蔡宗勳攝）

    台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，媽祖鑾駕於今天下午1點47分抵達嘉義縣新港與雲林縣元長交界的崙子橋，嘉義萬人空巷迎接媽祖，由嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌等人在橋上接駕，歌手任賢齊也到場抬轎，一路將媽祖鑾轎請進嘉縣新港鄉，送上迎駕舞台。

    翁章梁指出，這次媽祖遶境進香的主題為「善」，讓信眾們踏著善的路，團結著台灣人的心，這只有媽祖做得到。感恩媽祖能夠弭平台灣的紛紛擾擾，讓台灣人的紛歧不見了。希望在媽祖神威庇佑之下，分歧不見了，大家逐漸走向同一個價值與道路，謝謝宗教給大家信仰的力量。

    何達煌說，今年預估參加人數破百萬人次，媽祖會保佑大家身體健康、萬事如意，今年就是鼓勵大家做善事，大甲媽、新港媽一定會庇佑眾人。

    鎮瀾宮董事長顏清標表示，媽祖鑾轎在彰化就慢了6、7小時，很多信眾沒鑽到轎腳的，但承載著媽祖的慈悲，信眾們都能體諒，回程再補給大家，更感謝沿途所有人協助，更感謝新港鄉親對媽祖信眾招待。

    任賢齊說，之前就有參與幾次大甲媽遶境，這幾天回到故鄉彰化田中，正逢大甲媽出巡，就到新港感受、記錄一下盛況，順道拜會老友何達煌。

    任賢齊強調，媽祖信仰是一股正向力量，希望大家延續這股力量，讓社會更美好。

    大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動17日晚間起駕，預計今天晚上抵達目的地嘉義新港奉天宮，明早將舉行祝壽大典再返回鎮瀾宮。

    歌手任賢齊參與大甲鎮瀾宮媽祖遶境。（記者蔡宗勳攝）

    歌手任賢齊參與大甲鎮瀾宮媽祖遶境。（記者蔡宗勳攝）

    歌手任賢齊協助嘉義縣警察局拍攝防詐宣導短片。（記者蔡宗勳攝）

    歌手任賢齊協助嘉義縣警察局拍攝防詐宣導短片。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁等人在雲嘉交界處崙子大橋接駕。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁等人在雲嘉交界處崙子大橋接駕。（記者蔡宗勳攝）

    大甲媽祖信眾和嘉義縣長翁章梁合影。（記者蔡宗勳攝）

    大甲媽祖信眾和嘉義縣長翁章梁合影。（記者蔡宗勳攝）

    大批信眾鑽轎腳祈福。（記者蔡宗勳攝）

    大批信眾鑽轎腳祈福。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣新港萬人空巷迎接媽祖。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣新港萬人空巷迎接媽祖。（記者蔡宗勳攝）

    簡單隆重的迎駕儀式。（記者蔡宗勳攝）

    簡單隆重的迎駕儀式。（記者蔡宗勳攝）

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