在地海味入菜 台南午餐大賽奪佳績

台灣學校午餐大賽後壁國小榮獲「食育教學卓越獎」、全國亞軍。（圖由台南市政府提供）

第9屆台灣學校午餐大賽以「年年午海味」為主題，台南市後壁國小及佳里國中表現亮眼，雙雙晉級全國決賽，後壁國小榮獲全國亞軍，2校同時獲頒「食育教學卓越獎」，展現南市長期深耕食育政策的豐碩成果。

市長黃偉哲說，台南擁有得天獨厚的地理環境與豐富農漁資源，文蛤、虱目魚、台灣鯛及石斑魚等水產享譽國內外。市府長期推動食育與農育政策，強調從在地出發，結合校園午餐與教學課程，引導學生培養「懂得吃、聰明吃、健康吃」的飲食素養。此次2校於全國賽事中再創佳績，不僅是對學校的肯定，更展現台南飲食教育融入日常、落實校園的具體成果。

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教育局長鄭新輝指出，台南自2019年起全面推動「餐前5分鐘飲食教育」，將食育融入日常生活情境，並持續辦理學校午餐廚藝競賽，至今已邁入第7屆，本次獲獎的後壁國小與佳里國中，亦為當屆競賽表現優異學校。

本次競賽中，2校皆以台南在地虱目魚為主軸，搭配地瓜、毛豆、鳳梨等在地食材，設計兼具營養均衡、創意巧思與文化意涵的校園菜單。後壁國小以「綠金雙寶飯、塔醬虱目魚、海味絲瓜煲」等料理，融合在地米食與多元烹調技法，呈現食材風味並傳遞永續漁業理念。

佳里國中則以產地意象命名料理，如「新化金映紫米」、「永康漬國姓魚」等，透過命名與課程設計，引導學生認識家鄉食材與飲食文化，讓學習自然發生於餐桌之中。

台灣學校午餐大賽佳里國中獲頒「食育教學卓越獎」。（圖由台南市政府提供）

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