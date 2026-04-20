強化海洋污染應變能力 海委會：增加培訓人次

為強化海洋污染應變能力，海委會今年將增加培訓人次。圖為拖帶攔油索演練。（海委會提供）

為強化海洋污染應變，海洋委員會預計今年培訓超過1600人次，對象涵蓋中央與地方政府、漁業單位及相關民間機構，並同步推動建立「海洋防災士」制度，強化通報、應變及海上救生能力。

海委會指出，目前已在全台建置575處據點，包含10處大型倉庫作為關鍵調度樞紐，大幅優化污染事件的應對效率，另今年3月已完成設置並啟用「海洋環境管理平台」，該系統會針對到期前6個月的應變資材，自動發送雙重預警通知，藉由數位化管理提升資材監控的即時性。

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海委會強調，依法設置的海洋污染防治基金，從2024年起，每年提撥5000萬元作為準備金，目標累積至5億元，預估今年期末基金賸餘可達2.16億元，確保政府具備充足經費，得以迅速因應重大海洋污染事故，進行應急處置、污染清理及環境修復，降低生態衝擊。

為確保海洋污染防治基金專注在重大污染事件的緊急應變與清除復原，將朝相關例行性經費移列由部分公務預算穩定編列，以有效維持海污基金的財務彈性與機動性。海委會也針對國際情勢影響油品供應與價格波動現象，要求海巡署等單位加強查緝海上非法駁油，並從嚴裁罰。

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