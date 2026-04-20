高雄大學攜手日月光 培育碳管理淨零人才

高雄大學、日月光集團合作培育具備碳管理實務能力之專業人才。（圖：高雄大學提供）

國立高雄大學、日月光集團合作透過制度與實作並重的培訓設計，培育具備碳管理實務能力之專業人才，展現產學攜手推動永續轉型的具體成果。

高雄大學副校長吳行浩表示，大學在淨零轉型中不僅肩負知識傳遞功能，更是培育跨域永續人才的重要基地，透過與企業合作導入實務經驗，有助於提升學生與社會人士對碳管理議題的整體掌握與實作能力。

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日月光副處長才國宗指出，企業在推動永續發展與邁向淨零目標過程中，需以盤查與數據為基礎，方能有效制定減碳策略，期盼透過系統化培訓，培養具備實務能力的專業人才，回應產業轉型需求。

工作坊由產學界專家共同授課，課程內容涵蓋淨零轉型制度基礎與實務應用。首先從國際淨零發展趨勢與氣候治理法制出發，建立整體制度架構認知，並進一步介紹企業淨零轉型策略，說明溫室氣體排放範疇一至三（Scope 1至3）之管理方式，包含節能減碳措施、再生能源導入及供應鏈碳管理等核心作法。

課程解析企業社會責任（CSR）、聯合國永續發展目標（SDGs）與環境、社會與公司治理（ESG）之發展脈絡，說明企業在法規要求、市場壓力與自我承諾下的轉型路徑。技術實務部分則聚焦溫室氣體盤查方法與國際標準，如GHG Protocol與ISO 14064-1:2018，並透過實作演練，引導學員進行排放源鑑別、盤查邊界設定及排放量計算，強化碳管理流程之理解與應用能力。

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