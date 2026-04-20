翡翠水庫擬收台電耗水補償反挨轟 林珍羽要翡管局長硬起來

台北市議員林珍羽今（20）於市議會財建部門質詢。（記者蔡愷恆攝）

翡翠水庫支援台電救急發電，擬加收「每度／噸水」3元的耗水補償費，綠營政治人物砲轟北市府敲詐、無恥。台北市議員林珍羽今（20）於市議會財建部門質詢表示，審計部糾正翡管局，長年以較低價格賣電給台灣電力公司，翡管局7次行文台電正視卻未獲回應，怒斥明明是台電敲竹槓，被罵無恥的卻是翡管局，要求翡管局長林裕益硬起來。

林裕益指出，近4年來，台電向翡翠水庫緊急調度9次，依實際需要核准5次。由於監察院查核點出收費太低的問題，7次行文台電正視，希望能夠建立耗水補償機制，並參據經濟部耗水徵收辦法規定的標準擬訂，每立方公尺3元計費，還可以談。

請繼續往下閱讀...

以翡水平均年發電2億度計算，每度售電價格若能增加1元，每年可增加市庫約2億元。林珍羽指出，使用者付費是基本原則，台北市每年少收2億7000萬元，「是台電少付錢啊！」不能一直被吃豆腐，也不要白白被敲竹槓，還被人家罵無恥。

林珍羽強調，台北市沒有要跟中央對立，只是想透過正當途徑，拿回長年以來屬於台北市卻沒收的錢。林裕益允諾，持續跟台電積極溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法