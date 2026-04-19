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    首頁 > 生活

    台灣蘭花節仙履蘭黑馬洛斯奪冠 市價逾20萬元

    2026/04/19 15:20 記者葉永騫／屏東報導
    台灣蘭花節仙履蘭黑馬洛斯奪冠。（記者葉永騫攝）

    台灣蘭花節仙履蘭黑馬洛斯奪冠。（記者葉永騫攝）

    第28屆「台灣蘭花節」今天在九如鄉農會舉行開幕典禮，上千盆蘭花在現場爭奇鬥豔，吸引了滿滿的愛蘭人士前往參加觀賞，今年參展獲得總冠軍的為仙履蘭黑馬洛斯，由高雄的蘭友石明章所培育，市價超過20萬元，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，總冠軍的花型相當大，紋路很漂亮，因此獲得評審一致給予高分奪冠。

    這次的台灣蘭花節展從即日起到26日止，每天上午9點到下午4點在九如鄉農會開放參觀，屏東地政事務所也同步舉辦「萬卷金檔・檔耀屏東」地政檔案共展活動，讓民眾共賞蘭花幽香與土地記憶，今天開幕典禮立委鍾佳濱、縣議員潘翠雲、王景山、宋麗華、何春美等人都到場參加，場面熱烈。

    鍾佳濱表示，九如鄉農會長期以來推動蘭花種植，28年來舉辦全國蘭花大展，已成為台灣蘭花產業與觀光的重要盛事，台灣蘭花外銷及種植以台南及屏東為主要地區，他也不忘宣傳政府對農民的照顧，強調老農津貼提高到1萬元、國民年金提高到5000元。

    九如鄉農會總幹事龔泰文說，蘭花是台灣的驕傲，而土地更是農業的根本，屏東縣長期發展蘭花培育，成果豐碩，並不比國際蘭展差，因此舉辦台灣蘭花節活動都吸引了各地的蘭友參展，連神明都很喜歡，明天就準備到北玄宮向上帝公及三山國王廟獻花。

    奪冠的仙履蘭黑馬洛斯花型大、紋路漂亮。（記者葉永騫攝）

    奪冠的仙履蘭黑馬洛斯花型大、紋路漂亮。（記者葉永騫攝）

    台灣蘭花節吸引了許多人前往參觀，縣議員潘翠雲、何春美到場觀賞，九如鄉農會總幹事龔泰文擔任解說。（記者葉永騫攝）

    台灣蘭花節吸引了許多人前往參觀，縣議員潘翠雲、何春美到場觀賞，九如鄉農會總幹事龔泰文擔任解說。（記者葉永騫攝）

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