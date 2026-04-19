秒殺！ 台灣客家文化館「桐花宴」復刻百年時空 挑擔開席驚艷五感

活動安排別具特色的挑擔開席儀式。（苗縣府提供）

客家委員會客發中心首度推出「時空尋味－桐花宴」，主打復刻1910至1950年代的客庄生活，限量200席在報名開放瞬間「3秒內」即告全數額滿，展現超高人氣，甚至吸引在台港人組團慕名而來享受客家美食。

活動重現「挑擔開席」儀式，將在地物產擔入現場，象徵對山林的感恩。宴席精選苗栗當季食材，設計10道精緻個人套餐。前菜以「老菜脯雞湯」開啟客庄記憶；主菜則巧妙運用紅棗、桂竹筍與桔醬，將梅干扣肉等經典料理昇華；最後以溫潤的「桔餅甜米糕」收尾，搭配銅鑼產的東方美人茶，讓與會嘉賓在油桐花開之際，品嚐最道地的客家「好味緒」。

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客發中心主任謝勝信說，桐花宴結合了「食在地」理念與環境教育，現場更有原、民、客跨族群音樂演出，打造視覺、聽覺與味覺的五感體驗。除宴席外，「桐花探險隊」活動同樣熱絡。客發中心也預告，5月17日將配合國際博物館日舉辦「博物館特派員體驗營」，持續推動文化傳承，邀民眾共下感受客家魅力。

苗縣府文化觀光局副局長徐建男表示，繼客發中心舉辦路跑及桐花宴後，縣內今年也有多場桐花祭活動，歡迎遊客到苗栗縣賞桐花。

桐花宴中的主菜呈現滿滿客家味。（苗縣府提供）

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