延續15年的報恩！ 苗栗家扶自立青年翻轉人生 認養16童傳承大愛

苗栗家扶今天舉辦活動讓認養人與受扶兒少相見歡。（苗縣府提供）

苗栗家扶中心於今（19）日在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦「2026苗栗家扶相見歡-因為有您 幸福童行」活動。在油桐花盛開的季節，55位來自全台的認養人與受助兒少齊聚一堂，透過趣味挑戰與互動，共度溫馨時光，也讓認養人與受助兒少相見歡，其中一名認養人郭先生曾受家扶幫助，目前已認養16名兒少回饋社會。

苗栗家扶中心指出，郭先生認養年資達15年，身為家扶「自立青年」的他，年幼時與手足僅靠母親微薄收入維生，因家扶認養人的陪伴才得以度過艱難童年。這份溫暖深深植根於心，郭先生長大後立志成為「接住孩子的人」，目前已認養多達16名兒少，將當年的受助之情化為低調的善行。他感性表示，最大的願望是能再見到當年幫助他的認養阿姨，親口道謝。

請繼續往下閱讀...

苗栗家扶中心主任蔡慶珉表示，相見歡活動特別選在油桐花盛開的季節舉辦，邀請各縣市的認養人歡聚苗栗，與自己認養的孩子見面話家常，也讓孩子們有機會當面向認養人們致謝，透過認養人的關心與幫助，使一顆顆的希望種子在愛的灌溉及陪伴的滋潤下逐漸成長茁壯，習得正向能量早日脫貧，並成為一名懂得思源的人，用生命影響生命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法