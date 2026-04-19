溫蘋慈善基金會助學15年 雲嘉逾6千學子受惠

嘉市溫蘋慈善基金會15年來資助學子穩定就學，受惠學子累積逾6千人。（圖由溫蘋慈善基金會提供）

嘉義市溫蘋慈善基金會長年關懷弱勢，15年來資助學子穩定就學，受惠學子擴及雲嘉地區累積逾6千人，今天舉行「溫蘋助學15載，點亮學子新未來」獎助學金頒贈典禮；基金會董事長江溫良表示，將持續深耕教育公益，協助學子透過數位學習、職涯探索等面向，更有自信地展現天賦，持續追求夢想。

市長黃敏惠今天出席在嘉市立文化中心音樂廳舉行的獎助學金頒贈典禮，與江溫良等人一同頒發獎助學金資助350位來自弱勢家庭的學子，對象涵蓋國小、國中、高中及大學生，勉勵他們安心就學，勇敢追求夢想。

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現場安排精彩的藝文表演，邀請新港國小魔力非洲鼓舞團表演「秀SHOW歌」開場，緊接著如婷舞蹈團演出「BETWEEN THE BLUE」，現場氣氛熱鬧歡愉。

江溫良表示，感謝基金會董監事、顧問群、嘉義獅子會、企業團體及善心人士長期支持，以及崇仁醫護管理專科學校學生協助典禮進行，共同促成這場充滿溫馨的公益行動，未來將持續深耕教育公益，攜手各界擴大助學能量，關注偏鄉及資源不足地區。

江溫良說，面對教育需求日益多元，未來基金會除提供學子獎學金外，也將延伸至數位學習、職涯探索等面向，建構更完善且有溫度的教育支援系統，讓每位孩子都能被看見、被關懷，更有自信地展現天賦才華。

嘉市溫蘋慈善基金會董事長江溫良表示，基金會將持續深耕教育公益。（圖由嘉市政府提供）

「溫蘋助學15載，點亮學子新未來」獎助學金頒狀典禮，今天在嘉市立文化中心音樂廳舉行。（圖由嘉市政府提供）

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