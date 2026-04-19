大甲媽遶境彰化傳暴力！顏清標：互相商量「每個人都扛得到」

大甲鎮瀾宮董事長顏清標受訪時表示，鎮瀾宮受無枉之災，警察也很無辜。（記者顏宏駿攝）

大甲媽祖遶境18日晚間及19日凌晨接連在彰化市區發生流血暴力事件，造成彰化警分局偵查隊長等3名員警受傷；鎮瀾宮董事長顏清標今天說，這是不對的事情，但鎮瀾宮也受無妄之災，警察也很無辜。

顏清標說，昨天他並沒有在現場，但這是不對的事情。原本媽祖遶境是高興的事，不需要為了接媽祖而發生推擠、衝突，把遶境搞成這樣，對鎮瀾宮來說，是無枉之災，但也是要承受。

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顏清標：好事被這幾個人搞得「我一頭兩個大」

他呼籲，所有前來參與媽祖盛事的人，想要扛媽祖，大家互相商量，每個人都扛得到，不要用這樣（指暴力），這樣對媽祖不好，也沒尊重媽祖。遶境原本是好事一件，卻演變出這樣的憾事，「好事被這幾個人搞得，我一頭兩個大」。他再呼籲大家，以後不要再發生類似的事，以媽祖的信念為重。天氣那麼，年輕人血氣方剛，我們受傷的員警，也非常無辜。

記者問顏清標，會不會去關心受傷的員警，顏回答，「現在沒時間」，接著再補話「有，有派人去關心了」。

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