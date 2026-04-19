憑「使命感」投身台語教學創作 王崇憲以生活情境翻轉課堂

高雄市立五福國中主任王崇憲投入台語教學與推廣近30年，獲師鐸獎肯定。（圖由教育部提供）

台灣台語傳承重要推手！高雄市立五福國中主任王崇憲投入台語教學與推廣近30年，翻轉死板課堂模式，帶學生以演布袋戲、逛菜市場等生活化情境學習，還加入教材編寫的團隊，甚至也投入創作拿下閩客語文學獎，於去年獲師鐸獎肯定，也被教育部選為教育家典範人物。

因為家庭的關係，王崇憲自幼就能說一口流利台語，2000年左右進一步參與研習與進修，深化語言素養，也萌生使命感，進而投入教材編撰、教案設計與教學策略研發，成為投身語言推廣的契機。

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不過會講不代表會教！王崇憲回憶，剛開始教台語時，學生學習意願不高，與國文課堂形成明顯落差，讓他深感挫折。經過反思檢討後，他理解到教台語不能沿用國文科的教學方法，因為「台語是生活的語言，台語教學要能結合生活方式！」於是改採情境與互動並重的方式，帶領學生演布袋戲、分組朗讀，甚至走訪菜市場，在真實場域中學習語言，逐步提高學生學習意願，課堂氣氛逐漸活絡。

讓王崇憲印象深刻的是，曾有1位父親是英國人的學生，母語非台語，但自願隨他北上參加「愛學網」國中活化教學列車典範教師教學演示，最終獲得肯定。

除教學外，王崇憲積極參與台語教材編寫，加入教師專業團隊，並接受教育局委託，編輯多冊台語自編教材，也曾主編民間版國中台語教科書。同時他進一步投入創作，參加閩客語文學獎，在閩南語教師組小說與散文類獲獎，並出版《藏佇水底的愛》一書，除了收錄同名的文學獎作品之外，也以「我手寫我口」理念撰寫新詩、小說及散文。

在學生輔導方面，歷任導師及行政職務的王崇憲點出「陪伴、支持、不放棄」的信念。他提到，對於反覆犯錯的學生，會選擇耐心守候，從生活細節著手陪伴與引導。曾有接觸不良嗜好的學生，在關懷與督導下順利考上公立高職。多年後學生以書信表達感謝，讓他深刻體會教育的價值。

王崇憲說「當老師要比一般人有更大的包容心」，也許孩子會犯錯一百次，但是只要願意等待，總有一天孩子會覺醒，即使孩子步伐緩慢，只要願意守候，終會走上屬於自己的道路。

王崇憲翻轉死板課堂模式，帶學生以演布袋戲、逛菜市場等生活化情境學習台語，還自製趣味海報。（圖由教育部提供）

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