南市做工行善團再出動 泥水職人接力

台南市做工行善團由泥水職業工會接力關廟房屋修繕案。（南市勞工局提供）

台南市勞工局「做工行善團」再出動，針對關廟區房屋修繕案在上週由鋁製品工會完成兩門6窗的安裝後，今天（19日）由泥水業職業工會接力進場施作室內地磚鋪設、牆壁修繕，透過不同工種的專業協力，逐步為弱勢長者打造更安全的生活環境。

推黃偉哲市長「希望家園」的勞工局指出，「做工行善團」串聯各大工會志工的這群職人英雄，發揮專業修繕技術，將破舊的老屋改造成遮風避雨的港灣。這份不辭辛勞的無私奉獻，修補的不只是建築，更溫暖了受助家庭的心，讓台南的人情味成為城市最美的風景。

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畫家許圳至今天也特地到修繕現場拍攝志工工作實景，期盼未來以畫展推廣行善團的奉獻事蹟，勞工志願服務協會常務理事曹至清則贊助便當與飲料費用，泥水工會理事蔡德發還帶來飲料、土雞蛋、地瓜來慰勞，為辛勤工作的志工們給予貼心的支持。

勞工局局長王鑫基說，感謝這群來自各界的無名英雄，總是放下手邊工作、犧牲假日休息時間，即便頂著烈日、揮灑汗水也要深入偏鄉，用專業的雙手為弱勢家庭修築房屋，這份無私奉獻的精神，正是台南最溫暖的力量。

泥水職業工會志工施作室內地磚鋪設、牆壁修繕，台南市勞工局局長王鑫基（右一）到場加油和感謝。（勞工局提供）

泥水職人施作室內地磚鋪設。（南市勞工局提供）

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