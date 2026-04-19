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    「大甲盃」第二彈！大甲媽遶境彰化市區 一過民生地下道又打了！

    2026/04/19 03:35 記者劉曉欣／彰化報導
    「大甲盃」第二彈！大甲媽遶境彰化市區，一過民生地下道又打了！（民眾提供）

    「大甲盃」第二彈！大甲媽遶境彰化市區，一過民生地下道又打了！（民眾提供）

    台中大甲鎮瀾宮今天（19日）凌晨1點45分安全通過彰化市民生地下道，但一過地下道就又開打了！疑似有人帶著女友一起參與遶境，女友疑似跌倒，男友為了護花而失控，雙方白衣男子互毆，被機動警察隊火速拉開，避免衝突加大。

    「大甲媽」遶境行程昨天下午進入彰化市，原本都是以把民生地下道列為「一級戰區」，結果，昨天晚間10時許，「大甲媽」還沒通過地下道，就先傳出鬥毆事件，員警為了介入隔開兩方人馬，造成3名警官受傷，逮捕2名現行犯。

    在「大甲盃」爆發第一起開打後，警方加強戒備，全力防範民生地下道，沒想到，鑾轎才剛通過地下道，大批接轎團體與人士發生推擠，突然兩名白衣男子扭打，馬上就被機動警察隊的員警架開，加上旁邊的人也第一時間來拉開並道歉，才讓打架事件沒有擴大。

    彰化縣警局表示，警方針對零星衝突，均能第一時間化解，並強調暴力零容忍立場。

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    大甲媽遶境彰化市區，一過民生地下道又打了，兩名白衣男扭打。（民眾提供）

    大甲媽遶境彰化市區，一過民生地下道又打了，兩名白衣男扭打。（民眾提供）

    大甲媽遶境彰化市區，一過民生地下道又打了，兩名白衣男扭打。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽遶境彰化市區，一過民生地下道又打了，兩名白衣男扭打。（記者劉曉欣攝）

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