宜蘭綠博會4/20~26新北週 新北市民享入園優惠

4月20日至4月26日是綠博新北週，新北市民購票時出示身分證、健保卡等證明文件，入園享100元優惠門票。（新北市農業局提供）

新北市農業局與宜蘭縣政府合作辦理今年度宜蘭綠色博覽會，設有「新北永續」展區。農業局長諶錫輝表示，新北、宜蘭長期共同推動在地農產、環境永續精神，4月20日至4月26日是新北週，新北市民購票時出示身分證、健保卡等證明文件，入園享100元優惠門票（原價250元），25日和26日還可以參加惜食品茶DIY系列體驗活動，活動現場將展示新北農業成果，民眾也可在場選購新北農漁特產伴手禮。

農業局指出，今年宜蘭綠博物產館的新北永續展區以「萬金挑選 新北好食力」為主題，嚴選50多項新北農漁特產品，活動期間憑門票及物產館消費發票，還可參加累計滿千登錄抽好禮活動；在新北週週末也有限定體驗活動，包含25日「包種茶米蒸糕」（2場次，每場15人）、新北特色茶品茶體驗（2場次，每場次開放15人）、26日「醬漬一口小鮑魚」（3場次，每場15人）惜食DIY活動。

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農業局介紹，今年綠博秉以「The Gezhi Treasure 格致寶藏」為題，於3月28日至5月10日，在宜蘭縣武荖坑風景區結合18個精彩的永續共融主題展區舉行，主題包括海洋、生態、文化、能源到農業，盼透過互動與展示裝置，帶領參觀者在沉浸式體驗中探究萬物。

農業局補充，詳細資訊可至2026宜蘭綠色博覽會官方網站查詢，新北永續農業等資訊則可關注「稼日蒔光」臉書專頁。

4月20日至4月26日是綠博新北週，新北市民購票時出示身分證、健保卡等證明文件，入園享100元優惠門票。（新北市農業局提供）

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