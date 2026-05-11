川習會震撼彈？ 美媒爆川普擬與習近平討論「4395億對台軍售」 恐動搖雷根六項保證

美國總統川普即將與習近平召開北京峰會。美媒披露川普可能與中方討論價值140億美元的對台軍售案。（法新社檔案照）

美國總統川普預計抵達北京與中國國家主席習近平舉行峰會。美國媒體披露，川普有意在會中討論一筆正等待批准、價值140億美元（約新台幣4395億元）的對台軍售案。此舉被視為嚴重跨越美台外交紅線，可能違背1982年雷根總統對台的「六項保證」。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，雖然中東局勢動盪，但習近平在此次峰會的核心目標仍是台灣。美方去年底剛批准110億美元軍售案，目前川普辦公桌上還有一份更龐大的140億美元軍售計畫正待簽署。

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報導指出，川普已表態願與習近平討論該項計畫。這將使他成為首位與北京商討對台軍售內容的美國總統，直接違反1982年雷根政府訂下的「不曾在對台軍售前徵詢北京意見」之承諾。相關言論已引發台北方面的高度關注，憂心台灣防衛需求恐淪為大國談判的籌碼。

北京施壓美方改口 要求「反對台獨」

除了軍售議題，北京正試圖迫使美方調整外交辭令。報導提到，中方要求美國將對台立場由目前的「不支持台獨」，修改為更強硬的「反對台獨」。

報導分析指出，外交語言的微調可能對台灣安全產生實質影響。中方宣稱統一是「不可阻擋」的，並未排除動武選項。專家認為，若中方能從美方獲得長期追求的讓步，或許能減少採取極端行動的需求。

針對美方可能調整立場的疑慮，我外交部政務次長陳明祺接受《CBS》專訪時表示，他不擔心美國放棄台灣，並形容美國是台灣「最可靠的夥伴」。陳明祺指出，台灣生產全球90%的高階半導體，美台合作是互利關係。

陳明祺在強調，台灣人民絕不接受「一國兩制」。他指出，2019年香港遭受的鎮壓已讓台灣人民看清中共本質。他表示，台灣人民未曾在中共統治下生活過一天，極度珍惜目前的民主制度。

在軍事動態方面，國防安全研究院（INDSR）分析師陳亮智對《CBS》表示，中共軍方近期發生大規模高層清洗，可能延誤了習近平原本規劃在2027年具備侵台能力的時程。

分析提到，川普曾形容台灣是「經濟競爭對手」，其立場的不確定性讓亞洲盟友感到焦慮。相關議題的最終處理方式，仍待為期兩天的北京峰會後正式定調。

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