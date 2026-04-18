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    首頁 > 生活

    時代的眼淚！台中公園郵局70年走入歷史

    2026/04/18 10:51 記者蔡淑媛／台中報導
    營運近70年的台中公園郵局將於4月20日裁撤，昨（17）日為營運最後一天。（翻攝自台中文史復興組合臉書）

    營運近70年的台中公園郵局將於4月20日裁撤，昨（17）日為營運最後一天。（翻攝自台中文史復興組合臉書）

    時代的眼淚！營運近70年的台中公園郵局將於4月20日裁撤，正式畫下句點，昨天蓋下最後一枚「台中 公園路（甲）」尾日戳，自動櫃員機貼上粉紅色暫停公告，門口綠色郵筒也掛上白紙，4月20日起全部業務移撥民權路郵局。

    「台中文史復興組合」指出，台中公園郵局的前身是1956年設在中山公園大門旁的「大郵亭」，曾有「台中郵局第一亭」之稱，1960年升格為台中郵局第18支局，佔地只有3坪，1963年曾想就近擴建兩層樓，但使以破壞公園景觀為郵阻擋，此後10多年在市府路、公園路一帶輾轉搬遷。

    台中公園郵局落腳在公園路4號，該址前身原是日產「青辰旅社」舊址，1956年由台中市總工會改建為「勞工之家」，1961年為第一期的「中正堂」曾被商借辦過商展、戲院、商會活動，直至1982年第18支局遷入，1994年更名「台中公園路郵局」，隔年換上專屬的台中公園地名戳，營運44年至今。

    台中公園郵局郵筒貼上公告已停止收信。（翻攝自台中文史復興組合臉書）

    台中公園郵局郵筒貼上公告已停止收信。（翻攝自台中文史復興組合臉書）

    台中公園郵局昨天營運最後一天蓋上尾日戳。（翻攝自台中文史復興組合臉書）

    台中公園郵局昨天營運最後一天蓋上尾日戳。（翻攝自台中文史復興組合臉書）

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