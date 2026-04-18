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    首頁 > 生活

    新竹物流系統異常還沒修好！網友持續發文哀號：怎麼會這樣

    2026/04/18 10:52 即時新聞／綜合報導
    新竹物流昨日驚傳官網突然異常，導致多項功能全面停擺，引發大批用戶抱怨，甚至連司機手上的PDA掌機也出現問題。官方昨一度稱下午陸續恢復上線，但截至今上午查看官網仍未恢復正常。（圖擷自網路）

    新竹物流昨日驚傳官網突然異常，導致多項功能全面停擺，引發大批用戶抱怨，甚至連司機手上的PDA掌機也出現問題。官方昨一度稱下午陸續恢復上線，但截至今上午查看官網仍未恢復正常。（圖擷自網路）

    新竹物流昨日驚傳官網突然異常，導致多項功能全面停擺，引發大批用戶抱怨，甚至連司機手上的PDA掌機也出現問題。官方昨一度稱下午將陸續恢復上線，但截至今上午查看官網仍未恢復正常，持續有網友發文抱怨「居然到現在還沒好，剛剛打過去問說應該要等週一」、「有一件明天要用到的貨，這整周都在盯它進度，如果延遲拿到，那東西就是個廢品欸，這種能叫它賠償嗎」。

    新竹物流昨日上午突然發生網路系統異常，官方雖一度預計在昨日下午陸續恢復上線，但截至昨傍晚5點官網仍然無法正常使用，在社群上也可看到許多用戶抱怨，質疑「我要瘋了，我有很多貨要出啊」、「材料被卡在貨運上，連電話都聯繫不上」、「大哥～不要鬧了，我還要好幾百箱梅酒罐要出耶」。

    今上午查看官網，依然顯示服務暫停、網路作業系統仍在持續全力搶修中。而在脆上也可看到，今上午10點多仍陸續有網友發文抱怨，質疑「新竹物流居然到現在還沒好，剛剛打過去問說應該要等週一，有沒有搞錯？」、「新竹物流想怎樣啦」、「官網現在還是大當機無法查詢，想說每一間營業所都打看看詢問包裹是否在這間可以自取，但是也說不行查不到」。

    有網友更發文哀號「有一件明天要用到的貨，這整周都在盯它進度，結果前天好不容易出關交到新竹物流手上，昨天一早就鬧出系統癱瘓，到現在，第二天10點多了還沒有好，太扯」、「這種能叫它賠償嗎，那東西我本來打算直接衝去營業所拿，現在就算去了也拿不了貨。如果延遲拿到，那東西就是個廢品欸，新竹物流要怎麼賠我啦」。

    也有部分網友PO出對話截圖透露，新竹物流稱昨日雲端伺服器遭到駭客攻擊，目前只有司機的掃讀作業系統修復，進度會陸續進行回報，讓網友直呼「收送貨物都延宕了，怎麼會這樣」。

    有部分網友PO出對話截圖透露，新竹物流稱昨日雲端伺服器遭到駭客攻擊，目前只有司機的掃讀作業系統修復，進度會陸續進行回報。（圖擷自threads）

    有部分網友PO出對話截圖透露，新竹物流稱昨日雲端伺服器遭到駭客攻擊，目前只有司機的掃讀作業系統修復，進度會陸續進行回報。（圖擷自threads）

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