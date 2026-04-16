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    首頁 > 生活

    推頭壓頭、塞紙箱...... 涉施暴13幼童 南市府重罰教保員50萬終身禁任用

    2026/04/16 17:29 記者洪瑞琴／台南報導
    台南一間私幼爆不當管教，教育局重罰教保員終身禁任、重罰50萬元。（記者洪瑞琴攝）

    台南一間私幼爆不當管教，教育局重罰教保員終身禁任、重罰50萬元。（記者洪瑞琴攝）

    台南市中西區某間私立幼兒園爆發嚴重不當管教事件，台南市政府教育局今（16）日公布調查結果，對主要行為人吳姓教保員裁處50萬元罰鍰，並認定終身不得再任教保服務人員；另對同班崔姓教保員裁罰6萬元，並限制1年內不得任教。兩人姓名與任職機構名稱已同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網。

    教育局調查指出，吳姓教保員在教學與照顧過程中，對班上多達13名幼兒施以推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等不當行為，甚至將幼兒裝入紙箱內拍打搖晃長達20分鐘，並以書本或紙張遮掩幼兒臉部，行徑粗暴，情節重大。

    該案於去年11月接獲民眾通報後，教育局立即啟動調查並調閱監視器影像查核。經委員會審議認定，吳員行為已明顯逾越社會可接受範圍，屬情節重大之不當管教，依《教保服務人員條例》裁處最重罰則。

    此外，同班崔姓教保員被查出對相關不當行為全程在場卻未加制止，未善盡保護幼兒責任，甚至放任不當對待發生。教育局指出，其行為同樣具高度可責性，已損及幼兒權益，因此依法裁罰並限制任教，另須完成幼兒輔導管教相關課程。

    教育局強調，對任何形式的不當管教一律採取零容忍立場，未來若再發生重大案件，除行為人與負責人受罰外，也將對幼兒園祭出減招、停招，甚至廢止設立許可等處分，以確保幼兒安全與教保品質。

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    南市某私立幼兒園吳姓教保員涉不當管教，教育局已在「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網公告。（擷自南市教育局官網）

    南市某私立幼兒園吳姓教保員涉不當管教，教育局已在「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網公告。（擷自南市教育局官網）

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