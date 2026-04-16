嘉義縣青創能量再升級 「山海串聯」三大路徑助青年逐夢

嘉義縣青創培力站今年以「山海串聯」為主軸。（記者林宜樟攝）

為協助青年掌握趨勢、提升創業能力，嘉義縣政府設立青創培力站，今天宣布今年以「山海串聯」為主軸，整合「台1慢城職人線」、「82快速夢想線」及「166山海線」三大路徑，新增竹崎站、太保站、布袋站及東石站，透過「999青創公路」意象，打造橫跨山區、平原與海線的青年創業支持網絡。

縣府於布袋鎮嘉洲Highway海味咖啡舉辦青創培力站啟動記者會，縣長翁章梁說，嘉義縣正處產業轉型關鍵階段，邁向農工科技並進發展，縣府勞青處透過青創培力站的課程小聚及整合各式創業資源等，帶動地方產業與青年發展雙軌成長。

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縣府勞青處長陳奕翰說，青創培力站推動3年，累計辦理261場創業課程與小聚，參與逾4700多人次，媒合約60件創業資源；透過多元設計與社群經營，累積各培力站社群的觸及逾百萬人次，提升青年創業能見度與地方連結。

大林好站點為青創培力站績優示範站點，已邁入第4年，代表人周仕昌說，從最初零星參與逐步累積地方影響力，發現結合在地議題與自媒體傳播，更能引起青年共鳴，最高紀錄曾單場破百人參加。

今年大林站點、民雄站點及鹿草站點持續運作，新成立站點由佇嘉木工作室在竹崎站點規劃將產業轉化到品牌建構，蘊味臺菜嘉餚在太保站點將以餐飲風味轉譯與餐旅創業培力為主軸，洲南鹽場在布袋站點將以「轉譯的實踐：從產業到品牌發展」為核心，東石商圈觀光發展協會在東石站點規劃漁村美學轉化與創新商品開發。

縣府勞青處說，會持續舉辦青年聚會及培力課程，民眾可上「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」臉書粉專及「嘉義縣青年孵化讚」網路平台查詢。

嘉義縣政府在布袋鎮嘉洲Highway海味咖啡宣布青創培力站啟動。（記者林宜樟攝）

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