議員質疑中市府花500萬節電只省130萬 經發局長稱有其效益性

市議員林昊佑質疑市府花了500萬推節電計畫， 只剩130萬元電費。（林昊佑提供）

國際局勢動盪，能源政策受到重視，節電更為重要，無黨籍市議員林昊佑今天在市議會質疑，市府每年投入約500萬元推動節電計畫，但實際節電效益有限，以2024年來看，節省金額只有130萬元，要求全面檢討政策方向。

經發局長張峯源表示，是有其效益性，因為這幾年人口增加、家戶所得增加，工廠增加，用電量持平，並沒有大幅成長。

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議員林昊佑表示，依市府資料顯示，2024年度節電成果約26萬度，以每度電約5元估算，節省金額約130萬元，但年度計畫經費卻高達500萬元，等於投入預算與實際成效嚴重失衡。

林昊佑不可思議的表示，「花500萬只省100多萬，這樣的節電政策真的有效嗎？」經發局只對企業及民眾以宣導、座談為主，實際對用電行為的影響有限，難以達成具體節電目標。

他進一步指出，台中市整體用電量仍持續成長，2024年售電333億度，以每年3%成長，年近10億度電，顯示節電政策未發揮實質效果；相較之下，過去曾有年度成功節電達700多萬度的案例，配合用電大戶有效節電，代表政策並非做不到，而是缺乏延續與強化。

此外，他更表示，電影院的室內溫度普遍偏低，很多民眾跟他反映「冷到不行」，但是依能源管理辦法第8條特定用戶應撙節節約能源相關規定，百貨商場及電影院等場所應落實冷氣溫度及用電管理，應該到26至28度，市府有在稽查嗎？顯示大型用電場所管理不足問題，他要求市府重新檢討節電計畫。

經發局長張峯源表示，用電是持平的。（記者蘇金鳳攝）

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