暌違12年再訪台南208所國小 文史工作者尋找「大象溜滑梯」

南化區玉山國小已經裁併，校園內的水泥大象溜滑梯仍在。（記者吳俊鋒攝）

在校園內的水泥大象溜滑梯嬉戲，是40、50歲民眾兒時重要的歡樂回憶，安全考量下，多已撤除；台南的文史工作者莊昭盛與3名友人暌違12年後，再度前進全市各國小尋訪、記錄，踏査逐漸消失的童趣軌跡。

莊昭盛2014年就與友人展開全市校園水泥大象溜滑梯的田調工作，陸續走訪208所小學，他表示，當時仍有59座，都已拍照記錄。

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只是水泥大象溜滑梯被認為安全性欠佳，由新式的遊戲設施取代，有些校園已停止使用，甚至避免發生危險而拆除。

莊昭盛說，今年4月佳興國小歡慶110歲生日，副市長葉澤山出席，看到該校仍保留的水泥大象溜滑梯，重溫兒時回憶，眾人都有感觸，也讓他決定再度展開記錄行動。

莊昭盛提到，他與3名友人分頭進行，利用假日或閒暇，踏查全市208所國小，即使已經知道沒有水泥大象溜滑梯，仍將再度尋訪，希望能夠找到之前未能發現的一些蛛絲馬跡；預計以3個月的時間完成任務。

莊昭盛以12年前南化區的玉山國小為例，現在已經裁併至北寮國小，但是校內的水泥大象溜滑梯仍然保留，值得再次記錄。

基於安全，原玉山國小內的水泥大象溜滑梯已經禁止使用。（記者吳俊鋒攝）

當時的玉山國小，現已成為北寮國小玉山校區。（記者吳俊鋒攝）

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