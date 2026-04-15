基隆捷運加速二階路線 可望年底出爐

基隆捷運五堵站的開發模擬圖。（基隆市政府提供）

基隆捷運第一階段只做到基隆八堵站，民眾關心從八堵接到市區的路線，目前市府傾向從八堵經由麥金路、基隆長庚醫院附近銜接到市區。基隆市市政府表示，預計在年底前確定八堵到基隆路線方案，完成可行性研究。

基隆市政府昨（14）日召開「基隆捷運推動專案小組」第43次會議，除了基隆捷運建設推動進度等，其中基隆捷運第二階段（八堵-基隆）路線可行性研究進度最受矚目。

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地政處表示，已於今年3月31日針對SB18（五堵）站周邊地主召開說明會，蒐集地方民眾意見。SB19（百福）站至SB21（七堵）站預計於4月下旬起，陸續辦理民眾座談會蒐集地方意見。

至於基隆捷運第二階段路線，交通處目前正研議麥金路路線與台鐵路廊路線2方案，預計今年中將完成期中審查，並於年底前確定八堵至基隆路線方案，完成可行性研究報告。

秘書長方定安指出，捷運站聯開將依不同地區條件規劃發展方向，以車站為核心，結合商業、住宅、公共空間與綠地，讓捷運站不只是搭車的地方，而是生活機能完整的區域。

市長謝國樑表示，麥金路線沿線有多處可開發土地（如基隆長庚醫院、安樂區公所、麥金路三巷一帶），可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益來補貼建設成本、提高自償能力減輕市府負擔，今年將加速二階可行性研究，讓未來能順利銜接捷運一階工程。

基隆捷運第一階段只到八堵。（記者盧賢秀攝）

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