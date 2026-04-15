桃市府通過全國首個可負擔住宅自治條例 力拚7月報中央核定

桃園市長張善政15日表示，市政會議通過桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例，後續將送市議會、中央審議。（記者鄭淑婷攝）

桃園市市政會議今（15）日通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例草案」，將於17日前送交市議會審議，力拚7月報請中央核定，市長張善政坦言，這是他上任後所推動困難度最高的政策，府內外歷經上百場會議，解決來自各界的疑慮，終於讓可負擔宅法規及制度成型。

張善政表示，這部是全國第1部關於可負擔宅的自治條例，降低年輕人買不起房的壓力，自治條例4大重點包括住宅去商品化、捷運站站站有家、青年婚育優先、財務循環用以挹注社宅興建。

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張善政說明，市府透過封閉買賣機制設計，讓住宅回歸自住的本質，切斷投資套利的可能，選址上不會是在交通不便處，而是與大眾運輸導向開發策略結合，選在捷運站等重要交通節點，降低家庭交通支出與負擔，並鎖定25到45歲且育有子女的年輕家庭。

至於可負擔宅來源，張表示，市府不用花一毛錢，而是與建商合作取得，市府提供容積獎勵等誘因，建商捐贈一定比例可負擔宅，再由市府以合理價格賣給符合資格的年輕家庭，收進來的錢再用來挹注社宅興建。

張善政說，上任後全盤檢討住宅政策，尤其要在2030年興建1萬戶社宅目標，對市府財政負擔相當大，因此規劃可負擔宅構想，2024年下半年啟動法制作業，市府密集與法律、金融、不動產等領域專家學者交換意見，也實際拜會銀行與相關產業，府內外加起來開了逾百場會議，今年2月法規初步成形後，又在府內法規會歷經3次審議與修正，市政會議通過後是一個里程碑，將送市議會、中央審議。

張坦言，外界對可負擔宅有非常多疑慮，像是如何確保可負擔宅不落入自由市場？買房後還不起貸款怎麼辦？屋主出現繼承問題如何解決？市府在制度上設計了信託機制、限制交易及政府必要時買回等機制，例如屋主還不起貸款、發生繼承問題時將由市府買回，再回到可負擔宅大水庫，最重要的房價則由專責評定小組以家庭負擔能力，而非市場行情來訂定。

張善政強調，可負擔宅不是自由買賣而是新的觀念，由市府控制封閉市場，且可負擔宅數量不多，不會影響房地產自由買賣市場，又可以照顧到最需要照顧的人。

都發局表示，首波可負擔宅鎖定航空城安置住宅餘屋，目前中壢體育園區、A20及A21等3案細部計畫中，也明定建商捐建住宅空間規範，待可負擔宅自治條例通過後，即有推動的法源依據。

市府都市發展局官員表示，可負擔宅的房價將綜合考量家庭所得、合理居住支出比例及桃園市最低生活費等，以一般雙薪家庭為例，家庭月收入12萬元，30年期貸款、利率2.185%條件下，以4分之1用於住宅貸款支出，每月支出房貸金額約3萬元，可負擔3房型約35坪住宅。

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