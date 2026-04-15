大甲媽4/18到彰化 彰警秘密部隊演練搶轎出現「職業打手」

彰化縣警局今天演練大甲媽遶境發生暴力衝突，機動應變隊強勢排除。（記者湯世名攝）

大甲媽祖遶境彰化縣已創下連續3年未發生暴力衝突的紀錄，縣警局機動應變隊居首功，今年大甲媽將於17日深夜起駕，18日抵達彰化市，縣警局今天（15日）演練民眾搶轎，兩派人馬為搶轎打成一團，棍棒齊飛，扮演滋事分子的員警中還有人連4年當「職業打手」；機動應變隊由柔道8段的前世界盃國手、訓練科長林世明率40名教官打擊滋事分子，警力將兩方強勢壓制逮捕，全程都是真摔真打，宣示警方遏阻暴力犯罪的決心，力拚連4年未發生鬥毆滋事。

大甲媽預計18日下午經由大度橋進入彰化市，易發生搶轎打架的衝突地點有彰化市民生地下道、員林與北斗等處；返程潛在衝突地點則是彰化市大埔路、永樂街天后宮、民族路與中山路等。為因應大甲媽遶境，縣警局機動應變隊今天實施演練，包括列陣隊形 、前進隊形與警戒逮捕隊形。

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演練開始由員警扮演的「信眾」模擬兩派不同人馬搶轎叫囂與衝突，現場殺聲震天，機動應變隊立即變陣將雙方隔開，並對帶頭滋事者展開逮捕，防止衝突擴大，應變隊中唯一女警李昕怡將「暴徒」狂摔，展現高超柔道技術。

訓練科長林世明指出，機動應變隊由警察局長陳世煌指示組成，由縣警局常訓技術教官、助教及特殊任務警力（霹靂小組）聯合編組共有40人，所有成員本身除皆具備柔、跆拳道及擒拿逮捕術等戰技，並皆配備機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等。陳世煌則強調，今年遶境「暴力零容忍」，若有不法分子意圖滋事，將依法究辦，絕不姑息。

技術教官李昕怡柔道技術高超，是機動應變隊唯一女警。（記者湯世名攝）

機動應變隊長林世明是柔道8段高手。（記者湯世名攝）

彰化縣警局機動應變隊由40名教官組成。（記者湯世名攝）

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